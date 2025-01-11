Пожежі у Лос Анжелесі як рімейк нашої трагедії 2019 року

Читаю американські медіа про пожежі у Лос Анжелесі. І бачу рімейк нашої трагедії 2019.

Попри наростання пожеж за останні 10 років у Каліфорнії спочатку вигнали досвідченого керівника пожежної служби. Бо барига і вбив рідного брата. Ой, ні: бо він, хоч і мексиканець за національністю, - расист і сексист.

Потім почали програму мільярда дерев. Ой, ні: заборонили робити протипожежні вирубки і чистку хмизу в лісах. Щоб пташкам не заважати.

Потім зупинили ракетну програму і почали Велике будівництво. Ой, ні: заборонили відбір води з океану для наповнення пожежних резервуарів. Щоб не турбувати рибок корюшок.

Ну а потім пришла велика пожежа.

Нова шефиня пожежної служби не втекла і пояснила усім потерпілим: ви просто опинилися в поганому місці.

А винним за пожежу призначили Байдена, який не прийняв нас у НАТО. Ой, ні: винна Україна. Бо їй передали дещицю пожежних систем, які рятують у нас жінок та дітей після ракетних ударів.

Нові обличчя, які йдуть на посаду вчитися, завжди дають схожий результат.

Спочатку - сміх.

Потім - сльози.

На фото - порожній резервуар у Палісейдс, що вміщує 117 мільйонів галонів води.