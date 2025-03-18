Втрати росіян на фронті на початку березня величезні

Втрати та результати наступу РОВ за першу половину березня в цифрах...

За першу половину березня 2025 року РОВ захопили 36 км² території України. Ці темпи продовжують залишатися одними з найнижчих з першого кварталу 2024 року.

При цьому втрати особового складу РОВ за першу половину березня вже становлять 18 630 або, інакше кажучи, на 1 км² української землі з початку березня клалося по 517 тіл окупантів. Усереднено кажучи, майже батальйон на 1 км²!

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При цьому, пропорція втрат продовжує зростати, як у помісячному, так і поквартальному порівнянні.

З початку 2025 року РОВ окупували 546 км² території України, водночас їхні втрати склали 103 440 о/с або 189 тіл/1 км².

Нагадаю, що у 2024 році, середній показник втрат РОВ, у співвідношенні із захопленими територіями, становив 129 тіл на 1 км². У січні 2025-го це вже був показник 148/1 км².

Тенденція високих втрат РОВ, за скорочення захоплених територій, зберігається.