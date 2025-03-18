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Війна в Україні

Втрати росіян на фронті на початку березня величезні

Олександр Коваленко

Втрати росіян на фронті на початку березня величезні
Втрати росіян на фронті на початку березня величезні

Втрати та результати наступу РОВ за першу половину березня в цифрах...

За першу половину березня 2025 року РОВ захопили 36 км² території України. Ці темпи продовжують залишатися одними з найнижчих з першого кварталу 2024 року.

При цьому втрати особового складу РОВ за першу половину березня вже становлять 18 630 або, інакше кажучи, на 1 км² української землі з початку березня клалося по 517 тіл окупантів. Усереднено кажучи, майже батальйон на 1 км²!

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При цьому, пропорція втрат продовжує зростати, як у помісячному, так і поквартальному порівнянні.

З початку 2025 року РОВ окупували 546 км² території України, водночас їхні втрати склали 103 440 о/с або 189 тіл/1 км².

Нагадаю, що у 2024 році, середній показник втрат РОВ, у співвідношенні із захопленими територіями, становив 129 тіл на 1 км². У січні 2025-го це вже був показник 148/1 км².

Тенденція високих втрат РОВ, за скорочення захоплених територій, зберігається.

Джерело:Telegram

Війна в Україні