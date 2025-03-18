Потери и результаты наступления РОВ за первую половину марта в цифрах...

За первую половину марта 2025 года РОВД захватили 36 км² территории Украины. Эти темпы продолжают оставаться одними из самых низких с первого квартала 2024 года.

При этом потери личного состава РОВ за первую половину марта уже составляют 18 630 или, другими словами, на 1 км² украинской земли с начала марта ложилось по 517 тел окупантов. Усреднено говоря, почти батальон на 1 км!

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При этом пропорция потерь продолжает расти, как в помесячном, так и поквартальном сравнении.

С начала 2025 года РОВ оккупировали 546 км территории Украины, в то же время их потери составили 103 440 об/с или 189 тел/1 км.

Напомню, что в 2024 году средний показатель потерь РОВ в соотношении с захваченными территориями составлял 129 тел на 1 км². В январе 2025-го это уже был показатель 148/1 км.

Тенденция высоких потерь РОВ при сокращении захваченных территорий сохраняется.