Втрати і наступ РФ за липень у цифрах: куди йдуть окупанти

Втрати та результати наступу РОВ за третій тиждень липня в цифрах...

Завершився третій тиждень липня, або 3/4 місяця, який відзначився деякими водночас позитивними та негативними тенденціями.

За третій тиждень липня 2025 року РОВ захопили 95 км² території України, що майже в 2 рази менше, ніж за 1 і 2 тижні липня, а також середньостатистичного показника з травня і склало 423 км² за 3/4 місяця.

Втрати особового складу РОВ за третій тиждень липня склали 7 960, або 23 270 за 3/4 місяця, що цілком відповідає середньостатистичному показнику втрат РОВ за останні 6 тижнів, з тенденцією до зниження.

Пропорція втрат на 1 км² української землі в середньому склала 83 тіла за третій тиждень або 55 тіл/1 км² за 3/4 місяця.

Таким чином, протягом третього тижня липня у РОВ відзначилася позитивна тенденція до зниження захоплених територій, але збереглася негативна до зниження втрат.

СОУ так і не вдається вже котрий місяць поспіль підвищити втрати противника і з березня вони стабільно знижуються.

Крім того, зниження протягом 3-го тижня липня площі території, що захоплюється, зумовлене й тим, що за низкою напрямків РОВ вийшли на населені пункти і села, захоплення яких загальмувало їхні показники просування в поле і, як наслідок, показники розширення площі зон контролю.

З іншого боку, позитивною тенденцією зберігається високий показник 200-х у РОВ, що значно перевищує показник поранених.

Відсутність комплексного підходу до підвищення кількісних втрат у противника призводить до того, що пропорція захоплених територій до втрат РОВ буде знижуватися і надалі. Очевидно, що липень, замість рекордного за кількістю втрат у РОВ місяця, стане анти-рекордним з найнижчим показником втрат у противника. При збереженні такої тенденції, в серпні ми зможемо спостерігати показник місячних втрат навіть нижчий за 30 тисяч, що аж ніяк не в'яжеться з концепцією виснаження людського ресурсу ворога, що викликає риторичне запитання... А взагалі, таку концепцію розглядали? І якщо так, то яким місцем, якщо вона не працює вже котрий місяць поспіль?