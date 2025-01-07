Після інавгурації Трампа почнеться розкол у російській еліті?

Путін проти партій "еліти".

У російському істеблішменті давно сформувалися дві умовні партії: гнилого миру і нескінченної війни. Перша об'єднує більшу частину олігархату і бюрократії: від Грефа і Дерипаски до Мішустіна і Собяніна. Найактивніша в ній група Абрамовича, навколо якого метушаться Сурков, Венедиктов та інші шістки. До другої входять окремі силовики і наближені Путіна, включно з Медведєвим, а також фашистський зет-рух, що піднявся під час війни.

Чутки про очікувані після інавгурації Трампа переговори посилили розкол у російській еліті і конфронтацію між цими двома партіями. Партія гнилого світу хотіла б прийняти пропозиції Трампа про заморожування війни. Партія нескінченної війни боїться такого розвитку подій.

Цей розкол відбився в публікаціях останніх кількох днів. Владислав Сурков мріє про другу Мінську угоду, яку можна буде видати за перемогу Росії. Він сподівається, що таким чином буде підготовлено розворот Росії від Сходу на Захід: "Першим природним наслідком нашої перемоги стане уповільнення вимушеної остернізації Росії".

Така перспектива лякає одного з ідеологів партії війни Олексія Чадаєва: "(Еліти) хочуть і точно побіжать (на Захід) за будь-якої можливості. Для деяких Захід дуже привабливий. Вони прямо сидять і чекають, коли ж уся ця фігня на Україні закінчиться і можна буде жити як раніше".

Але ще більше Чадаєва та інших прихильників партії нескінченної війни лякає те, що в разі зупинки воєнних дій вони опиняться поза справами: "Після цього мене, наприклад, та інших оголосять кінченими мілітаристами, відморозками, паліями війни і засунуть за шафу".

Щоб тебе не засунули за шафу, треба засунути туди конкурентів, а ще надійніше - їх просто вбити. Про це мріє головний зет-ідеолог Дугін: "Потрібні повноцінні і наочні репресії. Засудження Горбачова, Єльцина і всіх їхніх посіпак. Далі показові процеси і страти. Не сором'язливі - як зараз. А рішучі... Або смерть еліті 90-х -2000-х, або смерть Батьківщині. Тобто нам. Без великої чистки нічого не вийде".

Партія нескінченної війни хоче оголосити зрадниками і знищити нинішню правлячу еліту (яка і є еліта 90-х - 2000-х), яка здебільшого належить до партії гнилого світу, і зайняти її місце біля годівниці. Партія гнилого світу, своєю чергою, прагне заморозити війну, щоб повернути звичний комфортний довоєнний спосіб життя, включно з принципом: крадемо тут, витрачаємо закордоном.

Обидві партії апелюють до Путіна. Однак він не здатний виконати ні ту, ні іншу програму. Він з маніакальною завзятістю прагне знищити Україну і не готовий, хоч би як старалися Абрамович, Сурков і Ко, сприйняти якісь нові Мінські угоди, гнилий і хиткий мир як свою перемогу. Також він не в змозі провести якусь масову чистку еліти, стати вождем тотальної війни. Для цього він занадто сибарит і боягуз, старий і ледачий.

То що ж він стане робити? Та нічого нового. Режим під його керівництвом буде інерційно продовжувати війну, повільно розкладаючись зсередини. Коли партії гнилого світу і нескінченної війни остаточно зрозуміють, що Путін не піде їм на зустріч, вони можуть спробувати його усунути. Переможе та партія, якій вдасться зробити це першою. Ставлю на партію гнилого світу.