Чи пам'ятає Кароль Навроцький про історичний обов'язок поляків?

Частина політикуму Польщі різко засудила рішення Навроцького про відкликання Зеленського ордена Білого орла аж до того, що назвала його антипольським президентом. Важко не погодитися, але Зеленський першим сказав "А", і Навроцький посилив, до того ж, що міг це не робити. Слушне питання, навіщо вони все це робили?

На восьмому році президентства Зеленського не можна вже позбутися відповіді, як у 2019-2020 р. – він новачок і не розуміється на політиці. Тим більше в міжнародній, і не міг передбачити варіанти реакцій на свої дії. Легко можна було здогадатися, що вивіз із Люксембургу для перепоховання праху Андрія Мельника та його дружини, доповненням до чого було присвоєння почесного імені Героїв УПА одному зі спецпідрозділів ЗСУ, спричинить негативну реакцію щодо політикуму Ізраїлю та Польщі.

У уряду Нетаньяху є важливіше велике горе – вони втрачають Трампа і розмовами про Мельника та УПА його точно не повернеш. Тому МЗС Ізраїлю заявило, що воно проти такого, але не наполягає і цим обмежилося. В Ізраїлі правильно зрозуміли, що Зеленському зараз для підтримки рейтингу потрібна якась яскравіша піар-акція, ніж оголошення серед літа "Тисячоваговий" з роздачею грошей, коли скрізь збирають на дрони для ЗСУ.

Вкрай потрібна, оскільки планів перемоги з 2024 р. немає, нафтопровід "Дружба" він полагодив та програв дуель животу Орбана. Ймовірно, він довго сміявся, коли Зеленський підписав із Мадьяром усі пункти, які висував Орбан. Не підписав лише пункт про виділення угорців місць у Верховній Раді.

Але дозволив угорцям не знати і не вивчати українську мову в тих містах та селах, де їх мешкає не менше 10%. Дозволив вивішувати там прапори Угорщини та зобов'язався утримувати 100 угорських шкіл, навіть якщо в них залишиться один клас. Для порівняння – у Франції 10% арабомовні та жодної державної школи, де викладання ведеться арабською мовою. У приватних школах можна, але у державних лише вивчення як іноземної за бажанням. Францію за це із ЄС не виганяють.

Добре, що розумні люди відрадили Зеленському зустрічатися з Мадьяром у Берегові, щоб відзначити цю угоду, за якою Україна отримала відкриття першого кластера для вступу до ЄС. Кластер відкрили б і без неї, і його відкриття мало що змінює, оскільки Зеленський із усіх побажань ЄС виконав лише підвищення акцизу на цигарки до 2 євро за пачку. На відміну від виборів, він не відклав це до Перемоги. Тепер Мадьяр відкличе свій підпис під кластером та угодою, якщо не побачить прапори Угорщини та не почує її гімн по всьому Берегові. Буде картинка – Мадьяр приймає президента України. Тому Зеленському і радять зустрічатися з ним будь-де, але тільки не в Берегові.

Ця угода явно навіла Навроцького на думку, я теж чогось такого хочу. Але оскільки Навроцький ще не визначився, чого він може хотіти від України замість просування кластерами ЄС, то причепився для розминки до УПА. Причому не в ізраїльському стилі, а із загрозою позбавлення Зеленського ордена Білого орла, яким його нагородив Анджей Дуда 5 квітня 2023 р. При цьому він не казав, що має зробити Зеленський, щоб зберегти орден – засудити УПА чи відвезти порох сім'ї Мельник назад до Люксембургу?

До честі Орбана він ніколи не говорив, українці історично щось винні угорцям. Усі його претензії були лише до Зеленського та його менеджерів. Можливо, Навроцькому також не подобається Зеленський. Він і в Україні багатьом не подобається, але Навроцький перейшов ту лінію, яку не переходив Орбан.

Перейшов свідомо з особистих політичних амбіцій, що зросли, і відчуття, що тримає якщо не бога за бороду, то Трампа за горло. Тому екстрена поїздка Буданова та Кислиці до Варшави, щоб виправити ситуацію, закінчилася нічим.

Причина не в польсько-українській війні за Волинь у 1943 р., а в тому, що Навроцький хоче до осені 2027 р. обзавестися власною партією в Сеймі, бо ще у 2025 р. у нього виникли тертя з групою Ярослава Качинського у "ПіС". Навроцький не зробив тих призначень, які обіцяв Качинському перед виборами, і не факт, що ПіС висуне його в 2030 р. на другий термін. Оскільки просування нової партії справа довга, то він уже стартував за рік до виборів до Сейму і використав піар-акцію Зеленського, що підвернулася під руку.

Навроцький зайшов Білим орлом на полі двох "Конфедерацій", які давно культивують ненависть до українців, щоб показати "Я - ваш", і в перспективі сподівається на розкол у "ПіС", якщо не вдасться перехопити лідерство у Качинського. Навроцький, на відміну від теж безпартійного Дуди, висунутого в президенти коаліцією навколо ПіС, не хоче бути командним гравцем і має намір стати новою фігурою в політикумі Польщі. Ці його амбіції підкріплюють і два зовнішні фактори – США та Франція.

Трамп з 2025 р. обходжує Польщу та Навроцького в ній. Обіцяє замінити нею ПАР у Двадцятці цієї осені на саміті у Флориді та запросив на нього Навроцького. Трамп постійно запрошує його. Цього року – до себе на ювілей та на ювілей США. У Білому домі не впевнені, що коаліція Туска виграє вибори у 2027 р. і оскільки Навроцький до 2030 р., якщо не станеться імпічмент, роблять із нього стабільного для себе партнера. Звичайно, це його окрилює.

У Франції президентські вибори у квітні 2027 р. і найвірогіднішим переможцем стане Жордан Барделла, який де-факто очолює "Національне об'єднання". У Марі Ле Пен там уже лише роль матері-засновниці. Борделла був у Польщі 18-19 червня і зустрічався там із Навроцьким, Качинським та з Кшиштофом Босаком, віце-спікером Сейму від "Конфедерації". Так як Борделла не член уряду Франції, то не повинен був зустрічатися з урядом Туска і віддав перевагу ідеологічно близьким.

Ідеологічно близькі звозили його на кордон із Білоруссю та показали укріплення від мігрантів. Для партії Борделли це тема № 1. Де-факто він обіцяє тверду підтримку полякам у їхніх питаннях до росіян. Запитань там багато. Зокрема, Меркель і Шольц незмінно відповідали полякам, якщо ви з російськими поділили наші репарації не так, як хотіли, то звертайтеся з цим до Москви, а не до нас. Ми двічі платити їх не будемо.

Якщо поїздки до США та візит Борделли працюють у плюс для іміджу Навроцького, його хід Білим орлом став провальним. Замість довгих обговорень – відбере орден чи не відбере, і підпише чи не підпише це Туск, вийшла короткометражка, а не шоу. Найгірше – зграї Білих орлів та інших нагород з України попрямували до Польщі, де "зазимують" у її Інституті національної пам'яті. Для Навроцького це фіаско, насамперед, як для екс-директора цього Інституту, оскільки виникає питання, чи він там п'ять років займався?

Хід Білим орлом може закреслити амбітні плани Навроцького, і тому є сенс зробити новий хід, пам'ятаючи три факти.

Перший, у 2016 р. після Революції Гідності у Бучі та у Житомирі з'явилися вулиці імені Леха Качинського, який загинув у квітні 2010 р. під Смоленськом. З'явилися завдяки майданам у містах України, де було багато червоно-чорних, а не лише синьо-жовтих прапорів.

Вперше вулиця Леха Качинського в Україні з'явилася 2010 р. в Одесі невдовзі після його загибелі. Міськрада надала його ім'я вулиці, яка спочатку називалася Польською – на ній жило багато поляків. У 1917 р. її перейменували на честь місцевого більшовика Мойсея Кангуна, у 1960 р. у Джузеппі Гарібальді через натягнуті стосунки з Ізраїлем. У 1994 р. повернули першу назву - Польська. Виходить на відому Дерибасівську – це центр Одеси. У 2010 р. міськрада вирішила, що в поточній ситуації вулиця Леха Качинського звучить солідарніше, ніж просто Польська. Вирішив на початку каденції Януковича, котрий був єдиним серед президентів України, хто не мав ордену Білого орла.

Чи пам'ятає Кароль Навроцький це краще за свої передвиборчі обіцянки його брату Ярославу Качинському?

Факт другий, так історично склалося, що в українців два прапори: національний – червоно-чорний та державний – блакитно-жовтий або блакитно-жовтий, якщо використовувати класичну російську мову, де прийнято ставити крапки над літерою "е". У Польщі також є такий другий прапор – прапор "Солідарності" і це нас об'єднує. У обох націй, крім державного, є ще й прапор громадянського суспільства.

Важливо згадати і про третій факт – про історичний обов'язок поляків перед литовцями, білорусами та українцями, що виник 1569 р., коли вони зобов'язалися захищати їхні країни від експансії Московії. Два прапори в українців – це багато в чому результат того, що свої зобов'язання поляки змогли чесно виконати лише на початку і під керівництвом угорця Стефана Баторія, який спілкувався з ними латиною. Далі була така внутрішня політика, що поляки самі здавали Річ Посполиту то шведам, то московитам та німцям.

Якщо Кароль Навроцький постійно пам'ятатиме ці три факти, то можливо в Україні колись з'явиться вулиця його імені. Це краще, ніж дотримуватись тих порад, які давав йому Орбан на таємній зустрічі 23 березня.