Польща готується збивати дрони над Україною

У Польщі розглядають зміни до законодавства, які дозволять країні збивати російські дрони та ракети в повітряному просторі України без згоди командування НАТО.

Міністерство оборони Польщі запропонувало такі зміни ще в червні цього року, однак на тлі останньої атаки безпілотників на територію Польщі розгляд цих дуже важливих для Польщі і для України змін прискорять, пише Віталій Портников для Espreso.tv.

Що цікаво, Польща мала законодавчі можливості знищувати російські ракети та дрони в повітряному просторі України без будь-якої координації з Північноатлантичним союзом практично до лютого 2022 року. Однак тоді уряд Польщі запровадив зміни, які мали на меті кращу координацію польських зусиль із НАТО, і таким чином у національному законодавстві Польщі буквально за день до великого нападу Росії на Україну з’явився параграф, який фактично унеможливив будь-яку самостійну діяльність збройних сил країни.

Можливо, тоді уряд, очолюваний політиками з партії "Право і справедливість", сподівався на більш серйозну реакцію Заходу на будь-які агресивні дії Москви й на те, що США та інші країни НАТО оперативно захистять Польщу в разі, якщо її повітряному простору та її території загрожуватиме небезпека з боку Москви.

Однак тепер стає очевидним, що на Заході не поспішають з якимись серйозними рішеннями, пов’язаними зі знищенням повітряних об’єктів РФ не тільки в повітряному просторі України, а й у повітряному просторі Польщі чи Румунії. Ба більше – намагаються уникнути будь-яких дій, які можуть теоретично призвести до конфлікту з РФ.

Таким чином, створюється парадоксальна ситуація: російські дрони та ракети можуть потрапляти до повітряного простору Польщі з повітряного простору України, а Польща не має ніяких реальних можливостей на законодавчому рівні запровадити превентивні кроки, щоб захистити власний повітряний простір.

І тепер ситуація може змінитися, я б сказав, до нормальної. Тим більше на тлі заяви президента США Дональда Трампа про те, що європейські країни мають знищувати російські ракети чи безпілотники у власному повітряному просторі. Правда, про український повітряний простір він нічого не говорив. І не говорив, чи будуть США допомагати своїм європейським союзникам, коли тим доведеться зіткнутися з необхідністю знищення російських повітряних об’єктів.

Очевидно, що створення спільної безпілотної зони над західними областями України та східними воєводствами Польщі є найбільш ефективною і логічною відповіддю на останню атаку російських безпілотників на польську територію. Тим більше що ми бачимо, як в Європі загострюється ситуація. Данія вже кілька днів поспіль перебуває під справжньою гібридною атакою невідомих безпілотників, і багато хто в цій європейській країні впевнений, що за перекриттям повітряного простору Данії стоїть Москва. Остання атака безпілотників на Данію, яка призвела до закриття цілої низки аеродромів у країні, якраз була пов’язана з воєнними об’єктами. А ангажованість Данії в допомогу Україні в нашому протистоянні російській агресії також є добре відомою.

Так що абсолютно не виключено, що атака безпілотників російського походження на територію Польщі ще може повторитися. І цього разу це вже можуть бути не розвідувальні, а справжні ударні безпілотники. Треба бути наївним, щоб вважати, що розвідувальні безпілотники направляються на територію ворожої для Росії країни (немає сумніву, що кожна країна НАТО є ворожою для Росії) просто з екскурсійними цілями. Ні, вони намагаються або визначити цілі, по яких потім може бути завданий удар безпілотниками вже бойовими, або перевірити реакцію протиповітряної системи в кожній конкретній європейській країні на проліт безпілотного літального апарата над тими об’єктами, які Москва вставила в список для знищення.

Ще недавно такі дії РФ могли здаватися фантастикою. Тепер ми маємо розуміти, що безпілотники можуть з’являтися не тільки з українського повітряного простору, а запускатися безпосередньо з території самих європейських країн, як це, здається, відбувається з Данією. Адже українська операція "Павутина", яка призвела до значного пошкодження російських аеродромів і бойових літаків, стала справжнім ноу-хау, яким тепер на європейській території можуть вдало користуватися й російські спецслужби.

Так що небезпека для європейських країн, небезпека для воєнних об’єктів цих країн, небезпека для НАТО зростатиме з кожним днем, з кожним місяцем і з кожним роком російсько-української війни, завершувати яку ні в кого в Кремлі немає жодного бажання.

Тож європейські країни мають бути готові до того, що поруч із російсько-українською війною буде посилюватися й гібридна війна Росії проти країн-членів НАТО, особливо проти сусідніх з Україною держав, а також країн, які активно допомагають Україні протистояти російській агресії. І в цій ситуації нерішучість Об’єднаного командування НАТО й побоювання в Північноатлантичному союзі прямого зіткнення з РФ стають уже загрозою для національних інтересів країн, які можуть бути атаковані російськими дронами, а в недалекому майбутньому – і ракетами.

Так що рішення про створення законодавчих можливостей для того, щоб збити російський дрон або російську ракету над територією Польщі, – це найбільш логічне рішення в такій ситуації. І якщо Києву та Варшаві вдасться без того, щоб це було схвалено НАТО, вирішити хоча б механічно питання про створення спільного простору протиповітряної оборони над заходом України та сходом Польщі – це також буде запорукою безпеки для самої Польщі та для тих регіонів України, які будуть обійняті цією спільною системою. А в Києва з’явиться більше можливостей розгорнути протиповітряну оборону в центральних і східних регіонах країни, які безперервно атакують жорстокі російські агресори.