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Політика

Поки Путін буде живий, йому постійно потрібна агресія

Віктор Шлінчак

Поки Путін буде живий, йому постійно потрібна агресія
Поки Путін буде живий, йому постійно потрібна агресія

Зараз основна дискусія точиться в психологічній площині - "відступить чи не відступить Путін перед погрозами Трампа?"

Однак відповідь на це запитання криється якраз не в психології, а в елементарній логіці диктатора. Путін так розкочегарив свою військову машину і перепрошив мізки свого "глибинного народу", що йому без продовження війни — ніяк. Згортання бойових дій, зупинка виплат та навіть мінімальне зменшення бюджету на потреби МО автоматично запустить хвилю невдоволення.

Тому поки Путін буде живий, йому постійно потрібна агресія. Перемкнутись з України на інший варіант (Сирію, наприклад) зараз не дуже вийде. Відповідно, ще одна мала "побєдоносная" війна — річ абсолютно неочевидна через брак ресурсів.

Теоретично, в разі "підморозки" ще рік можна годувати своє оточення тим, що "ми зараз ще раз підготуємось і як вдаримо". Але за фактом тоді треба визнати, що Трамп — більший альфа-самець, ніж сам Путін. А це вже поняттєві проблеми, коли цар стає в розумінні оточення слабким.

Тому поки що моє відчуття незмінне: Путін воюватиме до того часу, поки об'єктивно матиме сили. Це не виключає сценаріїв, що він водитиме хороводи з Трампом чи Сі. Для нього зараз зупинити війну є смертоноснішою небезпекою, ніж її продовжувати, обіцяючи своєму оточенню, що "от-от ми їх (Україну, Європу, США) дотиснемо".

Головна загроза для нас, щоб вони дійсно не дотисли. І поки що ця загроза є досі актуальною.

Джерело:facebook.com

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