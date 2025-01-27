Сейчас основная дискуссия идет в психологической плоскости - "отступит или не отступит Путин перед угрозами Трампа?"

Однако ответ на этот вопрос кроется как раз не в психологии, а в элементарной логике диктатора. Путин так раскочегарил свою военную машину и извинился перед мозгами своего "глубинного народа", что ему без продолжения войны — никак. бюджета на нужды МО автоматически запустит волну недовольства

Поэтому пока Путин будет жив, ему постоянно нужна агрессия. Переключиться с Украины на другой вариант (Сирию, например), сейчас не очень получится.

Теоретически, в случае "подморозки" еще год можно кормить свое окружение тем, что " мы сейчас еще раз подготовимся и как ударим ". Но по факту тогда надо признать, что Трамп – больший альфа-самец, чем сам Путин. проблемы, когда царь становится в понимании окружения слабым.

Поэтому пока мое ощущение неизменно: Путин будет воевать до тех пор, пока объективно будет иметь силы. Это не исключает сценариев, что он будет водить хороводы с Трампом или Си. , что " вот-вот мы их (Украину, Европу, США) дожмем ".

Главная угроза для нас, чтобы они действительно не дожали. И пока эта угроза до сих пор актуальна.