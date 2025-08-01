Погода на вихідні: опади малоймовірні

2-3 серпня в Україні температура повітря суттєво не зміниться.

Протягом дня очікується +25+28 градусів, на півдні та сході +30+33, в неділю у південній частині місцями +33+35 градусів.

У більшості областей опади малоймовірні.

Винятки: можливі дощі з грозами завтра на Рівненщині та в Карпатах. У неділю - є ймовірність грозових окремих дощів на сході, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Полтавщині.

У Києві перші серпневі вихідні будуть сухими сонячними і теплими, +26+28 градусів.

Печальний Маковій…