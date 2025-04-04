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Світ

Чому США не ввели тарифи для Росії?

Сергій Будкін

Чому США не ввели тарифи для Росії?
Чому США не ввели тарифи для Росії?

Цікаві досліди.

США не ввели якихось додаткових тарифів на торгівлю з росією, бо, за словами Скотта Бессента, торгівля з росією і без того вже під санкціями і тому нема чого дивитися, nothingburger, як-то кажуть.

Дефіцит торгівельного обміну між США та росією в 2024 році склав 2.5 мільярди доларів на користь росії, тобто росія продає в США в шість разів більше, ніж США продають в росію. Якщо порахувати за формулою, яку використовували мудрагелі з департаменту торгівлі США для розрахунку тарифів, то до росії мали б застосувати тариф в 42%, тобто це була б одна з "worst offender countries", найбільших порушників торгівельного балансу з США, точно з топ-десяти найвищих тарифів, що було введено вчора, і стояла б в переліку одразу після М’янми з тарифом в 44%.

М’янми? Хммм... Знайдіть десять відмінностей. Санкції проти М’янми і росії, включаючи торгівельні санкції, введено з різницею в півроку, проти М’янми – у 2021 році, проти росії – у 2022. Обидва режими класифікуються Державним департаментом США як такі, в яких порушуються базові громадянські свободи, придушується свобода слова і політичні противники діючого режиму сидять в тюрмах. Торгівельний оборот М’янми з США приблизно настільки ж перекошений на користь М’янми, як торгівельний оборот росії з США, тобто експортують в одному випадку у вісім разів більше, в іншому – в шість, ніж імпортують з США. Одна країна звинувачується в геноциді, і інша країна звинувачується в геноциді.

Вся різниця тільки в тому, що в М’янмі два тижні тому був страшенний землетрус і, попри те, що це – жорстока військова диктатура, їй суто з гуманітарних засад зараз сусіди і не тільки надають допомогу (якнайменше Індія, ЄС та декілька країн-сусідів), а росія веде війну в Україні. Проте тарифні обмеження треба накладати на М’янму. Л = логіка.

Джерело:facebook.com

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