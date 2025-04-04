Интересные опыты.

США не ввели каких-либо дополнительных тарифов на торговлю с россией, потому что, по словам Скотта Бессента, торговля с россией и без того уже под санкциями и потому нечего смотреть, nothingburger, как говорится.

Дефицит торгового обмена между США и Россией в 2024 году составил 2.5 миллиарда долларов в пользу России, то есть Россия продает в США в шесть раз больше, чем США продают в Россию. Если посчитать по формуле, которую использовали мудрецы из департамента торговли США для расчета тарифов, то к россии должны были бы применить тариф в 42%, то есть это была бы одна из "worst offender countries", крупнейших нарушителей торгового баланса из США, точно из топ-десяти самых высоких тарифов, что было введено вчера после 4%.

Мьянмы? Хммм... Найдите десять отличий. Санкции против Мьянмы и России, включая торговые санкции, введены с разницей в полгода, против Мьянмы – в 2021 году, против России – в 2022. Оба режима классифицируются Государственным департаментом США как такие, в которых нарушаются базовые гражданские свободы, подавляется свобода слова и политика. Торговый оборот Мьянмы из США примерно столь же перекошен в пользу Мьянмы, как торговый оборот россии из США, то есть экспортируют в одном случае в восемь раз больше, в другом – в шесть, чем импортируют из США. Одна страна обвиняется в геноциде и другая страна обвиняется в геноциде.

Вся разница только в том, что в Мьянме две недели назад было страшное землетрясение и, несмотря на то, что это жестокая военная диктатура, ей сугубо по гуманитарным устоям сейчас соседи и не только оказывают помощь (как минимум Индия, ЕС и несколько стран-соседей), а россия ведет войну в Украине. Однако тарифные ограничения нужно накладывать на Мьянму. Л = логика.