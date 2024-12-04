Чому спеціальний представник Трампа не буде сильно воювати за мир

КІТ КЕЛЛОГ - і його призначення для України.

Спеціальний представник президента США Трампа з питань війни Росії проти України генерал Кіт Келлог не буде сильно "воювати" за мир - це небезпечно, ризиковано, а головне, в процесі розрядки російсько-української війни, не підставити президента США Трампа.

Але Келлог не буде і сильно мирити Київ і Кремль, бо він генерал, а не дипломат - мир це не його хобі.

Його завдання - протягнути кілька місяців, поки Трамп не сформулює американської стратегічної ініціативи в російсько-українській війні, що враховує насамперед інтереси США, потім Китаю, Росії та Європи.

Тільки в цьому разі виникне геополітичний квадрат згоди, в епіцентрі якого буде угода про перемир'я в Україні, що має шанси на майбутнє.