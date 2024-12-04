Почему специальный представитель Трампа не будет сильно воевать за мир

КОТ КЕЛЛОГ – и его назначение для Украины.

Специальный представитель президента США Трампа по войне России против Украины генерал Кит Келлог не будет сильно "воевать" за мир - это опасно, рискованно, а главное, в процессе разрядки российско-украинской войны, не подставить президента США Трампа.

Но Келлог не будет и сильно мирить Киев и Кремль, потому что он генерал, а не дипломат – мир это не его хобби.

Его задача - продлить несколько месяцев, пока Трамп не сформулирует американскую стратегическую инициативу в российско-украинской войне, учитывающую прежде всего интересы США, затем Китая, России и Европы.

Только в этом случае возникнет геополитический квадрат согласия, в эпицентре которого будет соглашение о перемирии в Украине, имеющее шансы на будущее.