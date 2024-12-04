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Почему специальный представитель Трампа не будет сильно воевать за мир

Виктор НебоженкоВиктор Небоженко

Почему специальный представитель Трампа не будет сильно воевать за мир
Почему специальный представитель Трампа не будет сильно воевать за мир

КОТ КЕЛЛОГ – и его назначение для Украины.

Специальный представитель президента США Трампа по войне России против Украины генерал Кит Келлог не будет сильно "воевать" за мир - это опасно, рискованно, а главное, в процессе разрядки российско-украинской войны, не подставить президента США Трампа.

Но Келлог не будет и сильно мирить Киев и Кремль, потому что он генерал, а не дипломат – мир это не его хобби.

Его задача - продлить несколько месяцев, пока Трамп не сформулирует американскую стратегическую инициативу в российско-украинской войне, учитывающую прежде всего интересы США, затем Китая, России и Европы.

Только в этом случае возникнет геополитический квадрат согласия, в эпицентре которого будет соглашение о перемирии в Украине, имеющее шансы на будущее.

Источник:facebook.com

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