Чому Путін випрошує у Кім Чен Ина війська?

Замість 100 500 північнокорейських спецназівців і "Київ за 3 дні", згідно з даними шановних аналітичних структур, що публікуються, КНДР відправить інженерні війська на Донбас, насамперед для відновлення інфраструктури Донецька, в кількості до 3-4 бригад.

Далі текст мовою оригіналу

Собственно...

Инженерные бригады это не боевые подразделения, штурмовать они позиции не будут, а вот возводить фортификации и прочее - да. То есть, если эта информация подтвердится, Ким Чен Ын не пошёл на отправку боевых подразделений для нужд РОВ. По крайней мере пока...

В остальном, возникает вопрос: а куда подевались российские инженерные войска, если путину пришлось выпрашивать их у Ына?

И как тут не вспомнить уже установленный в июне рекорд потерь российской спецтехники. Июнь июнем, но за весь период полномасштабной войны это 2 409 ед. Две тысячи четыреста девять. И в этом количестве отображены в том числе и инженерные войска вс рф.

Разумеется, достоверность информации уважаемых коллег уже увидим по факту, уже в июле. Но, в любом случае, прецедент показательный, особенно для наших международных партнёров. Наёмники - это наёмники, а регулярные войска, пускай и инженерные - это регулярные войска.

Шёл третий год войны...