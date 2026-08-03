Чому поляки за українську мову б'ють, а за російську ні?

Адже від дій росії загинуло (було вбито) щонайменше 350 тис поляків (!!!) - в 10 разів більше ніж у "Волинській різні"...

Факти:

- Придушення повстання Костюшка та "Різня Праги" (1794) убито 20 000

- Листопадове повстання (1830–1831) убито до 30 000. Понад 10 000 людей пішли на еміграцію, близько 5 000 сімей заслано.

- Січневе повстання (1863–1864) вбито до 20 000. Близько 40 000 чоловік відправлені на каторгу та поселення до Сибіру (висока смертність у дорозі).

- "Польська операція" НКВС (1937-1938). Засуджено 139 835 осіб. З них 111 091 чоловік розстріляно, близько 28 000 відправлено до ГУЛАГу (багато хто загинув).

- Катинський розстріл (1940) убито 21 892 особи (польські офіцери, поліцейські, державні службовці).

- Депортації громадян Польщі (1940–1941), вислано до Сибіру та Казахстану, за різними оцінками, від 320 000 до 500 000 осіб. Надсмертність у засланні та ГУЛАГу до 100 000 осіб

- Репресії на звільнених від нацистів територіях (1944–1947) убито до 50 000 поляків

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В той же час, у відповідь польського підпілля (Армії Крайової та батальйонів самооборони) проти українських сіл на Волині, Холмщині та в Закерзонні було вбито до 20 000 українців...

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