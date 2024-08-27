Чому наступ ЗСУ на Курськ заважає перемовинам

Песков, рот Путіна, заявив, що перемовини з Україною зараз неможливі. Звісно, через Курськ.

Дивно.

Наступ росіян на Покровськ не заважає перемовинам, а український наступ на Курськ заважає.

То може пан Піськов мав на увазі, що капітуляція України зараз неможлива. Бо важко вимагати капітулювати того, хто тримає тебе за яйця.

То треба так прямо і казати. Ми хотіли під видом перемовин примусити Україну капітулювати, а зараз не виходить, а справжніх перемовин ми не хочемо, то будемо говорити, що вони неможливі.

Треба якось розібратися з визначеннями. А то вічно плутанина….