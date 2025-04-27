Чому Китай напав на в'єтнамський острів?

А тепер трохи матчасті.

1. КНР справді окупував риф у Південно-Китайському морі. Але є Sand Cay і Sandy Cay Reef. Перший - острів, другий риф. На першому військова наглядова база В'єтнаму (з постійною зміною солдатів) та рибальська станція (теж житлова). Другий — риф площею кілька сотень квадратних метрів. Як кажуть в Одесі, це дві великі різниці. (схема є у фото)

2. І те й інше - частина архіпелагу Spratly Islands, який претендують В'єтнам, Філіппіни, КНР, Бруней і Малайзія. Кожен їх періодично " віджимає " острівець, намиває додаткову площу і робить поселення чи військову базу.

3. З 2013 року КНР активно займається створенням військової інфраструктури на архіпелазі. І цю політику назвали Great Wall of Sand. Вже до 2016 Китай намив три острови під аеродроми (і бази ВПС) і ще чотири для іншої військової інфраструктури.

4. Біля окупованого рифу знаходяться одразу дві військові бази: філіппінська Thitu та китайська на Subi Reef. Обидві з ЗПС. Відповідно "є нюанси" у схемах підльотів. І Sandy Cay Reef потрібен КНР з багатьох причин )

5. Це справді перше захоплення китаєм острова на архіпелазі з 2016 року. І, мабуть, не останній.

Причини – можна сказати одним словом "Трамп". Але якщо розкласти, маємо 3

1. Політика Трампа щодо контролю над міжнародною морською логістикою. Неприємно для СІ.

2. Політика КНР щодо створення (особливо після приходу Трампа) регіональної системи економічного співробітництва. Ю. Китайське море – ключове. США можуть стати на заваді своїми авіаносними групами. Китай робить простіше і дешевше "авіаносець із рифу" - намиває острови.

Чи буде ескалація? Звинувачення так. Війна за риф – сумнівно. Віджиманням острівців займаються всі. І щодо всіх держав регіону накопичилися рішення міжнародних арбітражів, на які вони начхали. Зараз – тим більше (знов фактор Трампа).

Чи піде Китай далі? Найімовірніше так – вільні рифи ще є.