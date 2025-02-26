Чому Німеччина буде ще більш проукраїнською?

На відміну від США в Німеччині соціологи не дарма їдять свій хліб. На виборах сюрпризів не сталося. Результати навіть трохи кращі за більшість прогнозів. Блок путінської Сарри Вагенкнехт не пройшов.

Голосів християнських демократів і соціал демократів у Бундестазі вистачить для формування правлячої коаліції. Канцлером буде Мерц, Пісторіус теж імовірно буде в уряді. Високий результат АфД - звісно неприємний, але не катастрофічний. Ця партія ізольована, в коаліцію з нею ніхто вступати не буде (навіть така ж пропутінська Сарра відмовляється). А шансів перемогти і сформувати уряд на самоті з огляду на специфіку німецької політичної системи (як і в будь-якої іншої партії) у неї немає.

Так що АфД приречена бути свистком для зливу пари правого невдоволення (для лівого - таку роль виконує Лінке).

Загалом усе непогано. У Німеччині буде істотно більш проукраїнський і антипутінський уряд на чолі з Мерцем і Пісторіусом.