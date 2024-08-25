План перемоги України опинився у надійних руках

"Щоб перемогти їх, панове, потрібна сміливість, ще сміливість, завжди сміливість, і Франція буде врятована". Жорж Жак Дантон (2 вересня 1792)

Революція у світовій геополітиці, яку на очах приголомшеного та завороженого світу проводить Україна, непокірна не лише смертельному російському ворогові, а й своїм боягузливим західним союзникам вимагає сміливості, сміливості та ще раз сміливості.

Далі текст мовою оригіналу

Смелости не только физической, но и прежде всего интеллектуальной и духовной, позволившей Украине стать де-факто лидером Свободного мира. 12 августа в Киев прибыла двухпартийная делегация Сената США. Возглавлявшие ее ветераны американской внешней политики –Линдси Грэм и Ричард Блументал – были по юношески раскованы, светились неподдельным энтузиазмом и не скупились на самые восторженные оценки Курской операции ВСУ – Bold, brilliant, beautiful, historic seismic breakthrough (смелый, блестящий, прекрасный, исторический сейсмический прорыв).

Более полугода "городской сумасшедший" Андрей Пионтковский предлагает Свободному миру простой и убедительный план Победы в 4-ой мировой войне над Империей абсолютного Зла: Запад предоставляет Украине 150-200 современных самолетов, экипажи которых укомплектованы лучшими натовскими асами, включая пару десятков прошедших специальную подготовку украинских пилотов. Сухопутная группировка агрессора вслед за его "Черноморским флотом" покидает Крымский полуостров под угрозой дистанционного уничтожения. Или уничтожается...

12 августа в Киеве в царившей там атмосфере пост-курского подъема аналогичный план был выдвинут тремя гораздо более влиятельными "городскими сумасшедшими" – Владимиром Зеленским, Линдси Грэмом, Ричардом Блументалем (с заменой натовских асов на натовских пенсионеров, "retired NATO F-16 fighter pilots")

Дедушка Байден никогда бы на этот план не пошел. (Кстати, я убежден, что Курскую операцию военно-политическое руководство Украины готовило в обстановке глубочайшей секретности, прежде всего, от своего главного союзника. Иначе, она обязательно была бы сорвана.)

Но Камала Харрис очень хочет стать американским президентом. Уход Байдена с дистанции перевел президентскую гонку из безнадежно проигранной демократами в состояние неопределенности с примерно равными шансами для обеих сторон.

Основные массы избирателей, демократов и республиканцев, уже определились. Исход выборов будут решать независимые, колеблющиеся, сомневающиеся избиратели. За их голоса предстоит бороться двум претендентам. На текущих выборах обозначился новый ситуационный кластер таких избирателей – проукраинские республиканцы. Те, кто на праймериз голосовали за Хейли, предлагали Конгрессу план Победы Украины (Маккол, Роджер, Тернер) и вместе с Грэмом и Блументалем требуют у администрации сегодня немедленно предоставить Украине самолеты с натовскими экипажами. Если коллективная Харрис примет это судьбоносное решение, а мудак Трамп будет продолжать обсуждать с таким же мудаком Маском расширение НАТО, то республиканские рейганисты проголосуют за нее.

Но Украина не будет с замиранием сердца ожидать, какую же политику выберут, в конце концов, взрослые дяди и тети в Вашингтоне. Как воюющая сегодня в одиночку за весь этот благополучный Свободный Мир, Украина имеет право, а главное и возможность своими решительными шагами формировать американскую политику. И не только американскую. Сенаторы справедливо назвали на встрече в Киеве сейсмическим воздействие Курской операции на западное общественное сознание. Но они не представляют себе степени ее воздействия на сознание российского общества.

Прежде всего, несколько слов об отношении современного российского общества к войне. Никто не обладает сегодня точными социологическими данными. Я придерживаюсь приблизительной рабочей схемы: до 15 % населения – это взращенное фашистской пропагандой Z-быдло, убежденные русские имперцы. Примерно столько же в России принципиальных противников преступной войны, Остальные 70%, по классической формуле нашего великого поэта, безмолвствуют. Вынужденно безмолвствуют сегодня и противники режима (их лидеры убиты, изгнаны, брошены в тюрьмы). В информационном и политическом пространстве РФ полностью доминирует сегодня одна партия – Z-быдла. Но тотальная зачистка властью оппозиции привела к парадоксальному результату: в Россию вернулась политика. Очевиден нарастающий кризис внутри партии власти.

Смутное подозрение, давно уже тлеющее внутри этой фашистской партии – "Царь не настоящий!" – после Курска лесным пожаром распространяется по тг-каналам АП и телестудиям кремлевских пропагондонов. В ходе этого увлекательного процесса, низовая масса партии войны обнаруживает, что не только царь, но и царство у них не настоящее и начинает вспоминать предсмертные пригожинские памфлеты, обличавшие " жирующих на рублевке олигархов и генералов".

Что касается генералов, то их не жалует и сам царь, пачками арестовывая их сегодня за воровство, чтобы завтра назвать виновниками поражения и обвинить в государственной измене.

Ненастоящий царь, все красные линии которого оказались перечеркнутыми сначала дерзкой Украиной, а затем осторожненько (а так было можно?) и Западом; тупые алкоголизированные русские генералы, один за другим, как в 1937-ом, отправляемые в чекистские подвалы; обманутое в своих фашистских имперских мечтаниях Z-быдло.

Такова сегодня горючая смесь российского политикума, готовая взорваться в любой момент.

Теперь, когда ПЛАН ПОБЕДЫ УКРАИНЫ оказался в надежных руках двухпартийного проукраинского большинства Конгресса США, таким моментом большинство западных наблюдателей полагают день появления в небе Украины ее новой воздушной армады. Примерно через 2 месяца. Еще до американских выборов, чтобы уже никак не зависеть от их результатов.

Но Украина может второй раз за короткий промежуток времени приятно удивить весь мир. Полагаю, что Украина имеет уже достаточно современных самолетов (10-20) и дальнобойных ракет, чтобы уничтожить ненавистный символ фашистской оккупации – Керченский мост. Через 2-3 недели. Или через 2-3 дня, например.

Наблюдая за российской "политической сценой", я с каждым днем все больше убеждаюсь, какую саморазрушительную цепную реакцию вызовет этот взрыв в российском политикуме. Может быть, и натовских пенсионеров отзывать с заслуженного отдыха уже не потребуется.

З Днем Незалежності, Україно!