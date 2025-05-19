Перемовини Трампа з Путіним: що в результаті

По суті після перемовин Трампа з Путіним ми маємо наступне:

- розмова абсолютно не наблизила нас до розвʼязки війни, все ще - попереду;

- ніякого 30-денного "перемирʼя" в найближчій перспективі не буде;

- РФ як обстрілювала Україну, так і буде продовжувати це робити;

- Путін відтерміновує введення санкцій щодо РФ (це було одне з основних завдань Кремля);

- Москва продовжуватиме розповідати, що там "за мир" і вимагатиме капітуляції України;

- чергове "вікно можливостей для перемовин може відкритися після літняьої (вдалої або невдалої) військової кампанії російських окупантів.