БлогПолитика
Переговоры Трампа с Путиным: что в результате
По сути после переговоров Трампа с Путиным мы имеем следующее:
- разговор совершенно не приблизил нас к развязке войны, все еще – впереди;
- никакого 30-дневного "перемирия" в ближайшей перспективе не будет;
- РФ как обстреливала Украину, так и будет продолжать это делать;
- Путин откладывает введение санкций в отношении РФ (это была одна из основных задач Кремля);
– Москва будет продолжать рассказывать, что там "за мир" и потребует капитуляции Украины;
- очередное "окно возможностей для переговоров" может открыться после летней (удачной или неудачной) военной кампании российских оккупантов.