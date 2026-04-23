За словами речниці Нацполіції, стрільця було затримано

Сьогодні, 23 квітня, у Львові відбулася стрілянина в одній з багатоповерхівок. Стрільця було затримано. Про це повідомляє "Главком" з посиланням на речницю Національної поліції Юлію Гірдвіліс, яку цитує "РБК-Україна".

За словами речниці Нацполіції, стрільця було затримано

Сьогодні, 23 квітня, у Львові відбулася стрілянина в одній з багатоповерхівок. Стрільця було затримано. Про це повідомляє "Главком" з посиланням на речницю Національної поліції Юлію Гірдвіліс, яку цитує "РБК-Україна".

На місце події прибули спецпризначенці. Зазначається, що чоловіка, який здійснив кілька пострілів, було затримано. Поранених немає, на місці працює слідчо-оперативна група.

Фото затриманого стрільця публікують місцеві пабліки

Як повідомила речниця Головного управління Національної поліціїу Львівській області, чоловік стріляв у себе вдома з револьвера типу Флобер – це не бойова зброя.

До слова, 16 квітня в одному з навчальних закладів Ужгородського району учень здійснив постріл та поранив однокласника. Згодом поліція Закарпаття оприлюднила відео затримання учня, який відкрив вогонь під час занять. Дев’ятикласник використав пістолет, поранивши свого однокласника.

Після того, як учень здійснив постріли в класі, він намагався втекти з території навчального закладу. Проте правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підлітка та затримали його. На оприлюднених кадрах видно роботу патрульних та момент фіксації правопорушника.

Правоохоронці кваліфікували стрілянину в навчальному закладі Чопа як терористичний акт.

Аналіз останніх подій вказує на те, що ворожі спецслужби цілеспрямовано використовують ігрові платформи, такі як Roblox чи Arma 3, для маніпулятивного спілкування з неповнолітніми. Ознайомитися з фактами про ворожу кібервійну проти дітей важливо для розуміння того, як саме зловмисники схиляють підлітків до протиправних дій. Випадок у місті Чоп, де дев'ятикласник проніс зброю до школи, є яскравим прикладом успішної деструктивної роботи ворога. В ОВА вже закликали батьків до посиленої пильності та проведення профілактичних бесід із залученням фахівців.