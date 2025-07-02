Відпустки 'все включено' в Карибському басейні: топ-13 розкішних курортів

Найкращі курорти "все включено" в Карибському басейні — це ідеальна відпустка без турбот. Чудові пляжі з білим піском, тропічні коктейлі, смачна їжа, розваги та активності на будь-який смак, а також фантастичні краєвиди. Це лише мінімальний перелік того, що чекає на тих, хто обирає Кариби для незабутнього відпочинку. З такою кількістю варіантів, розкиданих по численних островах, вибір може бути дещо складним. Наступний список найкращих карибських курортів "все включено" допоможе вам у пошуку.

Kamalame Cay

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Kamalame Cay, Andros, Багами

Вебсайт: https://www.kamalame.com/

Найкращі відпустки "все включено" в Карибах доступні для гостей комплексу Kamalame Cay. Готель розташований на приватному острові біля Бар’єрного рифу Андроса на Багамах. Тут є все необхідне для ідеального тропічного відпочинку — від піщаних пляжів і висококласних зручностей до приватності та мальовничих краєвидів.

Цей популярний карибський курорт "все включено" пропонує різні тарифи. Наприклад, тариф "Guest of House" включає щоденний континентальний сніданок із доставкою в номер, необмежену кількість їжі та напоїв, включно з великим вибором домашніх вин та іншого алкоголю, представлених у The Great House і Tiki Bar.

Jade Mountain

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Soufriere, Сент-Люсія

Вебсайт: https://www.jademountain.com/

Jade Mountain — один із найкращих курортів "все включено" в Карибах завдяки особливому розташуванню та чудовим зручностям. Комплекс розташований на південно-західному узбережжі Сент-Люсії та височіє над мальовничою затокою Суфрієр.

Jumby Bay Island, Oetker Collection

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Jumby Bay Island, Антигуа

Вебсайт: https://www.oetkercollection.com/hotels/jumby-bay-island/

Приватні резиденції найвищого класу. Джерело: https://www.jumbybay-residences.com/ Приватні резиденції найвищого класу. Джерело: https://www.jumbybay-residences.com/

Відпустки "все включено" в Карибах на Jumby Bay Island, Oetker Collection починаються з трансферу на приватному катамарані, адже комплекс розташований на незайманому острові. Вартість пакета включає харчування, алкогольні напої та водні види спорту, такі як каякінг або водні лижі. Цей курорт також ідеально підходить для сімей, оскільки має чудовий дитячий клуб.

Curtain Bluff

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Carlisle Bay, Антигуа

Вебсайт: https://curtainbluff.com/

Цей карибський курорт "все включено" розташований на екзотичному острові Антигуа. Гості можуть забронювати проживання в стильно оформлених люксах і номерах, розташованих за кілька кроків від прекрасного пляжу. Деякі люкси мають приватний басейн із панорамними краєвидами на бірюзову гладь Карибського моря. Напої, їжа та різноманітні активності, такі як катання на гідроциклах і снорклінг, включені у вартість бронювання.

Cap Maison

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Smugglers Cove Drive, Сент-Люсія

Вебсайт: https://capmaison.com/

Карибські курорти "все включено" — це завжди про п’ятизіркові зручності, комфортне оточення та краєвиди, про які можна лише мріяти. Cap Maison — це бутиковий комплекс, розташований на Сент-Люсії поруч із розкішним районом Родні-Бей.

Гості можуть обрати апартаменти різної конфігурації, включно з люксами з терасами на даху, віллами, номерами з видом на сад тощо. Доступ до водних видів спорту також включений у вартість бронювання. Тариф Cap It All-inclusive включає триразові сніданки, обіди та вечері, а також елітні алкогольні напої та обслуговування в номерах.

Sugar Beach, Viceroy Resort

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Val des Pitons, Сент-Люсія

Вебсайт: https://www.viceroyhotelsandresorts.com/en/sugarbeach

Коли йдеться про Кариби та найкращі курорти "все включено", неможливо обійти увагою розкішний Sugar Beach, Viceroy Resort. Комплекс, розташований на узбережжі Сент-Люсії, ідеально підходить як для романтичного, так і для сімейного відпочинку. Зокрема, є дві програми для дітей різного віку:

Sugar Club пропонує розваги для молодших гостей віком 4–12 років;

пропонує розваги для молодших гостей віком 4–12 років; Spice Club призначений для старших гостей.

Один із найпопулярніших тарифів — Home Sweet Home, який включає харчування та широкий вибір алкогольних напоїв.

Ladera

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Rabot Estate, Soufriere, Сент-Люсія

Вебсайт: https://www.ladera.com/

Серед найкращих місць "все включено" в Карибах — острів Сент-Люсія. Саме тут розташований розкішний курорт Ladera, який пропонує проживання в 37 люксах і номерах. На території є кілька басейнів, а апартаменти мають фантастичні краєвиди. Базовий тариф "все включено" включає харчування, широкий вибір безалкогольних і алкогольних напоїв, а також можливість придбати додаткові опції, наприклад, неймовірний краєвид на захід сонця.

Royalton Negril, Autograph Collection

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Norman Manley Boulevard, Негрил, Ямайка

Вебсайт: https://www.royaltonresorts.com/resorts/royalton-negril

Серед найкращих карибських курортів "все включено" — Royalton Negril, Autograph Collection. Цей комплекс, розташований на Ямайці, пропонує все для спокійного відпочинку і особливо підходить для сімей. Зокрема, є дитячі та підліткові клуби, кілька ресторанів і численні розважальні опції для гостей. Крім того, курорт має окремий розділ лише для дорослих — Hideaway at Royalton Negril, який відкриває більше можливостей для невимушеного спілкування.

Casa de Campo Resort & Villas

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: La Romana, Домініканська Республіка

Вебсайт: https://www.casadecampo.com.do/

Casa de Campo Resort & Villas — це курорт "все включено" на Карибських островах, розташований у Ла-Романі, Домініканська Республіка. Гості можуть вибирати з широкого спектра тарифів, які включають напої, харчування, сімейні активності, немотові водні види спорту, теніс, необмежену їзду верхи тощо.

Couples Negril

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Norman Manley Boulevard, Негрил, Ямайка

Вебсайт: https://www.couplesresorts.com/resorts/couples-negril

Найкращий курорт на узбережжі океану. Джерело: https://couples.com/ Найкращий курорт на узбережжі океану. Джерело: https://couples.com/

Couples Negril пропонує відпустки "все включено" на Карибських островах. Курорт лише для дорослих розташований на західному узбережжі Ямайки. Варіанти проживання включають 234 номери та люкси. На території комплексу є десять ресторанів і барів, де можна замовляти алкогольні напої та їжу в необмеженій кількості цілодобово. Крім того, у вартість бронювання включені нічні розваги та цікаві екскурсії.

Necker Island

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Virgin Gorda, Британські Віргінські Острови

Вебсайт: https://www.virginlimitededition.com/en/necker-island

Necker Island — один із найкращих карибських курортів "все включено". Цей ексклюзивний комплекс розташований на узбережжі Вірджін-Горда. Особливістю Necker Island є можливість забронювати весь острів, щоб отримати максимум від відпочинку та унікальний досвід. З приголомшливими тропічними пейзажами, бірюзовими водами та безліччю активностей це ідеальне місце для найкращої відпустки в житті. Для невеликих груп доступне проживання в приватних апартаментах або розкішному Branson Estate.

Couples Sans Souci

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Ocho Rios, Ямайка

Вебсайт: https://www.couplesresorts.com/resorts/couples-sans-souci

Серед 15 найкращих карибських курортів "все включено" — Couples Sans Souci, розташований в Очо-Ріосі. Під час перебування тут ви можете розраховувати на нескінченні розваги, вишукану кухню, теніс, гольф і різноманітні екскурсії. П’ятизірковий курорт розташований між морем і горами, тому краєвиди з апартаментів просто надзвичайні.