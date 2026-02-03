русский
Політика

Відмова Індії від російської нафти. Як працюють файли Епштейна

Вадим Денисенко

Відмова Індії від російської нафти. Як працюють файли Епштейна
Відмова Індії від російської нафти. Як працюють файли Епштейна

У Трампа немає іншого варіанту перебивати теми "підняті" файлами Епштейна, ніж як демонструвати антиросійські настрої

 

• 1 •

Файли Епштейна практично унеможливлюють вихід США з переговорного процесу по Україні. У цих файлах замарано настільки багато політиків та бізнесменів старшого та середнього покоління, що, чесно кажучи, важко перетворити все це в шпигунський скандал. Перехід в шпигунську історію означатиме, що ціле покоління американських політиків були російськими шпигунами. А це, по-перше, неправда. А, по-друге, я б не перебільшував роль одноразового сексу, навіть записаного на плівку в світовій історії.

• 2 •

Зараз багато хто порівнює файли Епштейна зі знаменитими любовними романами шпигунок минулого. Але любовний роман і одноразова історія, навіть із подальшими венеричними хворобами – це дві різні речі. Можливо навіть фундаментально різні речі. Звичайно, подальші подробиці будуть псувати життя американським політикам взагалі і Трампу зокрема. Але секс з російськими представницями ФСБ – це важливо, але це ще не означає державну зраду чи агентурну роботу. Теоретично можливе зґвалтування неповнолітньої дівчини набагато важливіше звинувачення.

 

• 3 •

Файли Епштейна – це сьогодні не російська гра. Це американська історія діпстейту, яка призведе до швидшої зміни поколінь американських політиків, а не до росту лояльності американських еліт до Росії. І в цьому, між іншим, глибинний провал цієї спецоперації. Ну а поки Трамп змушений оборонятися. І єдиний спосіб оборони – тиснути економічно на Росію.

• 4 •

Тепер щодо Індії. У 2025 році щоденний експорт російської нафти складав 3,4 млн барелів. На Індію припадало 1,4 млн. Напередодні дзвінка Трамп-Моді, міністр енергетики Індії заявив, що в березні вони зменшать закупівлю російської нафти до 0,8 млн барелів. Моді, в своєму коментарі щодо дзвінка Трампа, про нафту не сказав ні слова. Іншими словами, про повне припинення закупівлі російської нафти мова взагалі не йде. В оптимістичному сценарії можемо говорити про імовірне зменшення закупівлі російської нафти на 30-40%. Це багато, але тільки якщо це справді буде заміщення російської нафти, а не підміна російської нафти на російську, але під чужим прапором. Але навіть в такому випадку – це все одно означатиме більші знижки і втрати РФ від нафтових надходжень.

• 5 •

За будь-яких обставин, вся ця історія призведе до збільшення втрат для російського бюджету. Російська економіка продовжить своє падіння. І кризові явища будуть лише збільшуватися. Це не призведе до колапсу в 2026 році, як багато хто пророкує. Але провали будуть відчуватися фактично, а усіх галузях російської економіки.

Джерело:facebook.com

Війна в УкраїніБлоги