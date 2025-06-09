Готелі на Майорці: 10 ідеальних варіантів розміщення на казковому острові

Майорка – найбільший і найгарніший острів Балеарського архіпелагу, який приваблює мандрівників з усього світу протягом усього року. Пляжі, гірські хребти та скелясті бухти, романтичні рибальські села та неймовірні краєвиди з оливковими гаями й мигдалевими деревами: цей популярний туристичний напрямок пропонує все для чудової, незабутньої відпустки. Майорка приваблює любителів вітрильного спорту та гурманів, які насолоджуються традиційною іспанською кухнею в поєднанні з найкращими винами. Крім того, певні частини острова відомі своїм яскравим нічним життям, а столиця вітає шукачів історії, культури та спокійного пляжного відпочинку. Ознайомтеся з нашим списком найкращих готелів Майорки, щоб спланувати вашу наступну середземноморську відпустку на південно-східному узбережжі Іспанії.

Palma Riad

Розкішні зони відпочинку лише для дорослих. Джерело: https://palmariad.com/ Розкішні зони відпочинку лише для дорослих. Джерело: https://palmariad.com/

Культурний і економічний центр Майорки, розташований у мальовничій затоці, пропонує різноманітні варіанти розміщення, особливо коли йдеться про бутик-готелі. Однак мало який із них має таку екзотичну та особливу атмосферу, як Palma Riad. Один із найкращих готелів Майорки призначений лише для дорослих і займає відреставрований міський будинок XVIII століття. Palma Riad розташований поруч із чарівною вулицею Каррер-де-Сант-Хауме, неподалік від центру столиці.

Кожен із 11 люксів вирізняється унікальним стилем, розробленим дизайнером із Барселони Пабло Перейрою. Наприклад, люкс у стилі орієнталістської фантазії включає романтичні люстри, лаковані скрині та телевізор, хитро захований за дзеркалом. Особливу увагу варто звернути на ванні кімнати в стилі хамам, оздоблені темною плиткою та відкритими камінами.

Оксамитові коридори з приглушеним освітленням ведуть через готель до бару та ресторану на першому поверсі. Тут гості можуть замовити крафтові коктейлі та насолодитися такими смачними стравами, як паризький антрекот, салат зі свіжою бурратою, смажений персик і фламбовані інжири. Гості також можуть провести час у просторому атріумі, щоб перевести подих і розслабитися на зручних плетених кріслах, слухаючи заспокійливе дзюрчання водоспаду в мініатюрному басейні.

ZEL Hotel

Розташований у Пальма-Нова, цей крутий готель на Майорці належить Meliá Hotels International, співзасновником якого є Рафаель Надаль. ZEL Hotel відомий своєю легкою атмосферою, що відповідає його розташуванню прямо на набережній пляжу.

Основний акцент готелю – величезний відкритий простір, де кожна зона плавно перетікає в наступну, від лобі до вражаючої триповерхової їдальні, яка відкривається на розлогий патіо з панорамними видами на Середземне море. Зручності, доступні для гостей, включають:

два басейни;

тренажерний зал;

сауну та парову кімнату;

джакузі;

спа-центр з ароматерапією, масажами та іншими процедурами.

Увечері готель пропонує різноманітні розваги: регулярні виступи живої музики протягом тижня та дискотеки на вихідних після 19:00. Недарма Майорка – рай для любителів вечірок. Для більш спокійної атмосфери вирушайте за межі ZEL Hotel, щоб відвідати вишуканий ресторан Beso Beach, де можна насолодитися освіжаючими коктейлями, такими як полуничний мохіто, і щедрими стравами, як-от класична паелья або ідеально приготований окунь.

Corazón Hotel

Новий Corazón Hotel розташований на західному узбережжі Майорки між Дейєю та Сольєром на крутій звивистій дорозі, що пропонує неймовірні краєвиди на мерехтливу блакить Середземного моря. Цей готель спроектувала британська fashion-фотографиня Кейт Белл, відома своїми психоделічними портретами жінок, у співпраці з мексиканським художником і майстром садівництва Едгаром Лопесом. Тож усередині гості знайдуть унікальні роботи митців, натхненних перебуванням і життям на острові.

Апартаменти оздоблені натуральними матеріалами, і тут немає телевізорів, щоб ніщо не відволікало від фантастичних краєвидів Майорки. Гості можуть обрати проживання в одному з 15 номерів у відреставрованому історичному маєтку. Комплекс також включає арт-простір, ресторан, крамницю та органічну ферму. У Corazón Hotel завжди є чим зайнятися – від майстер-класів і піших прогулянок із гідом до арт-шоу та музичних джем-сесій.

Can Bordoy Grand House & Garden

Розкішні номери з найкращими зручностями. Джерело: https://canbordoy.icastelli.net/ Розкішні номери з найкращими зручностями. Джерело: https://canbordoy.icastelli.net/

Якщо ви хочете зупинитися в дійсно особливому місці, яке дозволяє відчути всю атмосферу характерного району Пальми, ми рекомендуємо оселитися в цьому топ-готелі Майорки. Однак будьте готові до того, що знайти місце розташування непросто, адже немає ні вивісок, ні жвавої відкритої тераси з офіціантами, які обслуговують потік гостей. Непримітна кам’яна арка веде з площі до готелю, який колись був приватним сімейним будинком, а потім школою, якою керували черниці.

Can Bordoy Grand House and Garden було повністю відреставровано та перебудовано за допомогою видатних архітекторів Пальми Ернандеса та Хайме Олівера з OHLAB. Основною метою проєкту було збереження багатої історичної спадщини, яка поєднувалася б із сучасними штрихами. Є мальовничий дворик, де можна відпочити в тіні, вітальня з стелею, вкритою виноградною лозою, що плавно переходить у бібліотеку та їдальню. Ключові зручності для комфорту гостей включають:

сонячну терасу на даху з панорамними видами та басейном зі скляним дном;

спа-центр у підвалі;

ресторан Botànic, очолюваний шеф-кухарем Андресом Бенітесом, чиє меню використовує переважно місцеві органічні інгредієнти.

Простір наповнений світлом і легкістю, оздоблений як вінтажними, так і сучасними меблями. Родзинкою апартаментів є великі ліжка з горіхового дерева, виготовлені на замовлення, коктейльні бари та вбудовані стереосистеми.

Sant Francesc Hotel Singular

Розташований у самому серці історичного кварталу Старого міста Пальми на тихій і красивій площі Пласа-де-Сант-Францеск, поруч із однойменною церквою XIII століття, цей готель пропонує своїм гостям максимальну приватність. Палац XIX століття було перетворено на незалежний заклад, що включає виставковий центр, у результаті масштабної реконструкції, замовленої власником Андресом Сольдевила Феррером. Номери вирізняються продуманістю та увагою до найдрібніших деталей. Зокрема, усередині можна знайти водонепроникну сумку для зберігання купальника та маленький подарунок у вигляді путівника з улюбленими місцями власника готелю.

На території працює ресторан Quadrat Restaurant & Garden, де столик №42, за яким колись обідала Мішель Обама, користується великим попитом. Ресторан подає сезонні середземноморські страви, наприклад, фірмовий рис сокаррат із креветками, добутими на місцевому острові Сольєр, який варто замовити. На сніданок гості можуть насолодитися традиційною енсаймадою, равликовим пирогом, виготовленим знаменитою пекарнею C'an Joan de S'aigo.

Esplendido

Один із найкращих готелів для відпочинку на Майорці – Esplendido, розташований у Порт-де-Сольєр. Історична локація 1950-х років із балюстрадами та зеленими віконницями розташована на північно-західному узбережжі в природній бухті надзвичайної краси у формі підкови. Чарівне приморське містечко може похвалитися пішохідною набережною та великою кількістю пляжних ресторанів і затишних таверн. Готель Esplendido керують шведська пара Мікаель і Йоханна Ландстрем, які також володіють готелем Portixol у столиці. Завдяки їхнім зусиллям досить занедбану традиційну будівлю було перетворено на сяючий храм, що прославляє скандинавський стиль.

Номери просторі та світлі, з ноткою ретро, оздоблені кріслами середини століття та шпалерами з принтом папороті. З номерів відкриваються краєвиди на сади з оливковими деревами, бугенвіліями та червоними геранями, а також на воду. Оскільки поблизу немає руху транспорту, гості можуть засинати під заспокійливий звук хвиль, що ніжно б’ють об берег. Мінібар наповнений безкоштовними напоями, у шафі є пляжна сумка та шльопанці, а ванні кімнати оснащені великими білими рушниками та ароматною косметикою Korres. Щовечора біля ліжка доступна мінеральна вода, а Wi-Fi швидкий і надійний.

Цей готель – чудовий вибір для сімейного відпочинку, оскільки він має багато відповідних зручностей для гостей усіх вікових категорій. До них належать кілька басейнів, зокрема один лише для дорослих, дитячі стільці та постільна білизна, спеціальне меню для дітей у бістро та навіть процедури в спа. Хоча в Esplendido немає дитячого клубу, мілководна бухта чудово підходить для сноркелінгу. Ви також можете покататися на педальних човнах або вирушити в захоплюючу поїздку на човні, досліджуючи бухти далі вздовж узбережжя.

Hotel Glòria de Sant Jaume

Головною перевагою найрейтинговішого готелю на Майорці є його розташування. Hotel Glòria de Sant Jaume розташований у Пальмі на вулиці Сант-Хауме, де зосереджені багаті жовті та помаранчеві особняки.

Заклад наповнений чарівними історичними деталями та автентичними штрихами: пісковикові арки, чорно-біла підлога, газети XIX століття, обрамлені під друкованими шпалерами, і навіть стайні, перетворені на спа-підвал. На додаток до цього ви отримуєте першокласний сервіс, тож одразу зрозуміло, що готель не керувався новачком.

Насправді Hotel Glòria de Sant Jaume – це майже сімейна справа, яку очолюють власник Жорді Кабау та його дружина Хайді Вольф, які підібрали червоні оксамитові дивани, високі ліжка, іспанські латунні ліхтарі, годинники, настінні лампи та інші декоративні елементи, щоб створити ненав’язливий стиль ар-деко. Саме тому тут немає двох однакових номерів. Наприклад, люкс Love Suite на першому поверсі має мезонін із вікторіанською ванною, тоді як інший, на другому поверсі, вирізняється круглим вікном і кремово-червоною плитковою підлогою.

Родзинкою готелю є ресторан El Patio de Glòria, який виглядає так, ніби вийшов зі сторінок роману, з романтичними книжковими полицями та стільцями в малиново-рожевих і сірих тонах. Ресторан очолює шеф-кухар Хав’єр Гардоніо, який привніс аргентинський запал до іспанських страв.

Finca Serena

Простота і краса в одному місці. Джерело: https://www.fincaserenamallorca.com/ Простота і краса в одному місці. Джерело: https://www.fincaserenamallorca.com/

Розташований за 25 хвилин їзди на північний схід від Пальми, Finca Serena так гармонійно вписується в навколишній ландшафт серед сільськогосподарських угідь Монтуїрі, примарних вітряків і покинутих кам’яних будівель, що здається, ніби він був тут завжди. Цей хороший готель Майорки займає маєток XIII століття, розташований на 40 акрах доглянутої території. Finca Serena було відкрито в 2019 році брендом Unico Hotels, пропонуючи можливість спокійного відпочинку, адже тишу порушує лише спів малинівок уранці.

Варіанти розміщення включають 25 номерів, оздоблених дерев’яними антикварними меблями, знайденими на французьких блошиних ринках, із натуральною постільною білизною та балками, пофарбованими у молочно-білий колір, а єдиним декором є гілки олив, зібрані в сусідньому гаю.

Зручності, доступні для гостей, включають:

спа, що використовує продукти Natura Bissé ;

; відкритий басейн;

мережу пішохідних стежок;

крамницю готелю, де продаються плетені кошики та лляний одяг.

Ресторан Jacaranda пропонує невелике, але чудове меню від шеф-кухаря Бальтасара Ріго, яке включає три сезонні страви, приготовані виключно з фермерських продуктів. Наприклад, ви можете насолодитися супом із фенхелю, різотто з броколі та абрикосовим морозивом.

Hotel Portixol

За 15 хвилин їзди від марини Пальми стара гавань Портіксоль із традиційними майорканськими рибальськими човнами виглядає так, ніби належить до минулої епохи. Це відчуття триває з моменту, коли ви переступаєте поріг цього чудового готелю Майорки та вражаєтеся сучасним відкритим плануванням і палітрою м’яких бірюзових, білих і синіх відтінків. Дизайн створив іспанський архітектор Рафаель Відаль. Номери з мармуровою підлогою обставлені меблями середини століття та натуральним деревом.

Hotel Portixol приваблює не лише мандрівників, але й місцевих жителів, які люблять приходити сюди ввечері, щоб випити кілька коктейлів у барі. Крім того, є спа з двома процедурними кабінетами, сауною та невеликим тренажерним залом. Французькі двері ведуть на терасу біля басейну, де можна розслабитися та насолодитися чудовими закусками, як-от смажені міні-гребінці.

Якщо ви хочете вийти за межі готелю, ми рекомендуємо забронювати столик у сімейному ресторані Sa Roqueta, розташованому поруч. Цей ресторан спеціалізується на місцевих омарах і традиційному кальдереті (тушкованому морепродуктовому блюді).