Готелі на Корфу, Греція: топ-12 місць для неймовірної розкішної відпустки

Оточений численними пляжами з м’яким піском і вкритими соснами горами, Корфу є популярним місцем для відпустки, яке також пропонує м’якший клімат, ніж багато інших грецьких островів. Цей напрямок приваблює любителів активного відпочинку, які обожнюють досліджувати нові та незвичайні ландшафти в приємній тіні оливкових гаїв (зокрема 220-кілометровий Corfu Challenge) замість протоптаних стежок. На острові ви знайдете чарівні маленькі села з вузькими вуличками, стародавні монастирі та багато інших пам’яток атолу. Зокрема, тут є велика кількість музеїв, венеційських фортець і, звичайно, старе місто, яке включене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Крім того, цей напрямок відомий своїми пляжами з відзнакою Блакитного прапора, а сам острів Іонії розташований лише за півгодини поромної подорожі від віддаленого албанського узбережжя. Найкращі готелі Корфу радо вітають своїх гостей, пропонуючи сервіс високого рівня та необхідні зручності для відпустки мрії. Залишається лише вибрати найкращий варіант, адже острів має велику кількість пропозицій – від розкішних курортів із захоплюючими краєвидами до затишних маленьких бутиків, ідеальних для романтичного відпочинку.

Domes Miramare

Серед найкращих готелів Корфу – легендарний Domes Miramare, створений виключно для дорослих. Колишня літня резиденція багатого судновласника Арістотеля Онассіса захована серед старих оливкових гаїв і височіє над власним приватним пляжем. Після масштабної реконструкції готель отримав нове життя, зберігши багато оригінальних рис 1960-х років, таких як елегантна мармурова підлога та блискучі кришталеві люстри. У результаті реновації та трансформації маєток також поповнився новими зручностями, зокрема:

гігантський пейзажний басейн;

люкси з розсувними дахами, через які можна спостерігати за міріадами зірок;

ресторани під керівництвом шеф-кухаря, відзначеного зіркою Мішлен, та багато іншого.

Крім того, гості мають доступ до світлого сучасного спа-центру, де можна насолоджуватися процедурами з використанням продуктів від Elemis і Codage. У готелі також є швидкісний катер, який пропонує екскурсії вздовж мальовничого узбережжя.

Варіанти розміщення включають 113 різних номерів і великий вибір розкішних вілл із окремою кухнею та прямим доступом до пляжу курорту, оточеного високими зеленими пальмами.

Grecotel Eva Palace

Панорамні краєвиди Греції. Джерело: https://www.evapalace.com/ Панорамні краєвиди Греції. Джерело: https://www.evapalace.com/

Поєднання висококласних зручностей і старосвітського сільського шарму гармонійно переплітаються в цьому прекрасному готелі на Корфу. Розташований уздовж півострова Коммено, комплекс у венеційському стилі оточений сріблястими оливковими гаями та високими соснами. Крім того, один із найкращих пляжів регіону розташований у безпосередній близькості.

Grecotel Eva Palace має три ресторани, прикрашені статуями екзотичних тварин, блискучими люстрами та пальмами в горщиках. У ресторанах подають усе, що ви можете побажати: від суші та стейків до креативної та переосмисленої середземноморської кухні. Інші зручності, доступні для гостей, включають:

пляжний бар;

центр водних видів спорту;

спа-центр на даху, який пропонує повний спектр послуг, включно з сумішшю традиційних трав, відомих як "любовні зілля".

Ви можете забронювати стандартний номер, люкс або навіть бунгало, які зосереджені навколо центрального басейну, оточеного пальмами. Деякі люкси найкраще підходять для романтичного відпочинку, адже вони оснащені ліжками з балдахіном, плетеними меблями та білими стінами, які візуально збільшують і без того просторі номери. Для тих, хто прагне максимальної приватності, секретні вілли з видом на море, приватними басейнами та оточені тропічною рослинністю біля пляжу – чудовий вибір.

Domes of Corfu

Цей розкішний курорт на Корфу належить до Autograph Collection, із видом на шовкові піски пляжу Гліфада, відзначеного Блакитним прапором, і незаймані блакитні води. Domes of Corfu ідеально підходить як для сімейного, так і для романтичного відпочинку, пропонуючи різноманітні варіанти дозвілля на будь-який смак.

Розкішна головна будівля з великим басейном і терасою відображає місцевий корфійський стиль. Усередині гості знайдуть люкси та номери зі стінами, оздобленими таделактом, стильними столами з оливкового дерева, високими склепінчастими стелями та плетеними меблями, що прикрашають патіо та тераси з видом на море.

Після прогулянок обов’язково відвідайте ресторани à la carte, які також вирізняються особливим стилем. Наприклад, Frourio подає місцеву кухню з італійськими впливами, тоді як Topos на пляжі пропонує морепродукти та крафтові коктейлі. Якщо ви шукаєте щось більш повсякденне та менш формальне, відвідайте штучно відтворену Іспанську площу на Корфу, де зосереджена велика кількість вуличних торговців і місцевих кіосків із їжею. Тут можна знайти все – від легких закусок до смачних бургерів, які сподобаються навіть гурманам.

Grecotel Corfu Imperial

До списку топ-12 готелів Корфу входить Grecotel Corfu Imperial, розташований на відокремленому півострові, вкритому лісами, з видом на низку піщаних бухт. Цей курорт, що належить грецькій мережі Grecotel, поєднує сучасний стиль і вінтажний дизайн із бароковими меблями та мармуровими акцентами. Основні зручності включають:

доступ до трьох приватних пляжів;

кілька великих басейнів;

спа-центр Elixir, який пропонує широкий спектр оновлювальних процедур.

На території комплексу є п’ять ресторанів, включно з розкішним Aristos. Останній подає справді фантастичні страви, такі як равіолі з лобстером і фуа-гра або ікра осетра з соусом із цвітної капусти.

Ви можете забронювати номер або бунгало, розкидані серед мальовничих садів, оточених пальмами та величними кипарисами. Багато з цих помешкань включають приватні басейни, а стіни прикрашені фресками, намальованими вручну. Також є величезні вілли Palazzo зі склепінчастими стелями та приголомшливими видами на море.

The Merchant’s House

Схований у вкритій соснами ущелині під горою Пантократор, цей затишний бутик-готель розташований у примарному селі Стара Пейрітія, де проживає лише п’ять осіб. The Merchant’s House має лише шість номерів, але масивні кам’яні стіни будівлі XIV століття далекі від середньовіччя, адже гості знайдуть найкомфортніші матраци Coco-Mat, а великі умебльовані балкони пропонують надзвичайні краєвиди на албанське узбережжя. У пішій доступності від цього прекрасного готелю на Корфу є дві таверни, де можна насолодитися традиційними грецькими стравами.

Kerkyra Blue Hotel & Spa

Пляжний курорт, який був повністю відремонтований до 2023 року, є частиною нової Elegant Collection сімейної мережі Louis Hotels. Kerkyra Blue Hotel & Spa розташований неподалік від старого міста та еклектичних таверн Алікез Потаму. Це чудовий комплекс, який однаково підходить для спокійного відпочинку з дітьми та для романтичної втечі до Греції, адже є окремі зони лише для дорослих.

Варіанти розміщення включають 240 номерів і люксів із фантастичними видами на море. Апартаменти оформлені в пастельних тонах із витонченими лініями та меблями з дерева, виготовленими на замовлення. Однак головною родзинкою комплексу є величезний басейн у формі хвилі, оточений масивними шезлонгами та бамбуковими приватними кабанами. Також є висококласний спа-центр Bijou Aegeo із сауною, парною та романтичними кімнатами; крім того, можна замовити масаж у кабінці на пляжі.

Особливу увагу варто звернути на вишукані ресторани на території, які пропонують як традиційні місцеві страви, так і японську ф’южн-кухню. За бажання ви можете обрати пакет "все включено" та щовечора відвідувати різні ресторани à la carte.

Angsana Corfu

Розташований на вершині пагорба з видом на мерехтливі води затоки Беніцес, цей розкішний готель на Корфу вирізняється сучасними творами мистецтва та оточений найбільшим пейзажним басейном на острові. Це перший грецький проєкт азійської групи **B&B. Пропонуючи гармонійне поєднання грецької гостинності та азійського стилю, цей затишний рай, розташований за 20 хвилин від міста Корча, має 159 просторих номерів із ліжками king-size, розкішними мармуровими ванними кімнатами та приватними терасами з чавливими видами на Іонічне море та узбережжя Албанії.

Ресторани курорту мають тему ф’южону, а для сніданку пропонується шведський стіл із середземноморськими та азійськими стравами. Однак головною пам’яткою комплексу є спа-центр, найбільший на грецькому острові, із внутрішнім басейном, кількома хамамами та гарячими саунами, а також 11 процедурними кабінетами, де можна пройти оздоровчий курс у східному стилі.

Ikos Dassia

Приватні басейни для розкішного відпочинку. Джерело: https://ikosresorts.com/ Приватні басейни для розкішного відпочинку. Джерело: https://ikosresorts.com/

Шукаючи найкращий готель із системою "все включено" на Корфу, зверніть увагу на Ikos Dassia. Це ексклюзивний комплекс із видом на мерехтливі мілководдя затоки Дассія та м’які піски узбережжя, який пропонує новий і особливий досвід, уникаючи ресторанів із низькоякісним алкоголем і липкими гумовими браслетами. Ikos Dassia пропонує сучасні висококласні зручності, зокрема:

низку лагунних басейнів, розкиданих по території;

два спа-центри, де можна замовити процедури Anne Semonin ;

; тенісні корти;

сім ресторанів, включно з тими, що відзначені зіркою Мішлен.

Гості також можуть вибирати з різноманітних варіантів дозвілля на будь-який смак – від дайвінгу та віндсерфінгу до каное та дослідження острова на велосипеді.

Готель включає понад 400 номерів відкритого планування, розташованих у двох будівлях. Більшість апартаментів мають умебльовані балкони з видом на море, а мінібари наповнені винами, міцними напоями та преміум-шампанським. Якщо ви плануєте провести медовий місяць у Греції або просто розкішну романтичну відпустку, ми рекомендуємо бронювати просторіші пляжні бунгало або люкси, які також мають приватні басейни.

Nido, Mar-Bella Collection

Цей чудовий готель на Корфу призначений лише для дорослих і спроектований так, щоб нагадувати корфійське село з низькими будівлями, пастельно-рожевими кольорами та неймовірними краєвидами на безкраю воду. Nido, частина Mar-Bella Collection, розташований лише за 10 хвилин їзди від Ахіллеона, міфічного палацу, де колись жила австро-угорська імператриця Сісі.

Курорт має 70 надзвичайних номерів, оздоблених меблями в стилі Людовика XV, із просторими терасами, які включають гарячі ванни або приватні басейни. Для гостей доступний шикарний спа-центр Cinq Mondes із турецькою лазнею, саунами та різними процедурними кабінетами. Лабіринт доріжок веде до мерехтливого пейзажного басейну з комфортними шезлонгами, де можна поплавати та насолодитися прекрасним грецьким пейзажем. Обов’язково відвідайте вишуканий ресторан Apaggio, який подає класичні корфійські рецепти з новим відтінком.

The Olivar Suites

Менше – значить більше в цій модній пляжній локації на південно-східному узбережжі острова. Цей розкішний готель на Корфу розташований серед вікових оливкових гаїв, розкиданих уздовж вузької галькової бухти, неподалік від жвавого курортного міста Мораїтика. Ще один плюс – відстань до міста можна подолати лише за 15 хвилин, проїхавши мальовничими дорогами, оточеними вічнозеленими олеандрами.

Готель поєднує комфорт із мінімалістичним стилем, щоб надати гостям спокійне пристановище для відпочинку подалі від натовпів туристів, які шукають пляжну відпустку. Комплекс має понад сто просторих люксів, оточених чарівними приватними садами.

The Olivar Suites має чудовий ресторан Flya, керований шеф-кухарем Сіросом Агіусом. Гурманський ресторан подає різноманітні місцеві страви, а також популярні закуски мезе. Перед вечерею ми рекомендуємо відвідати спа-центр Aegeo, який пропонує повний спектр процедур, включно з тими, що натхненні техніками, використаними під час автентичних Олімпійських ігор.

Rodostamo Hotel & Spa

Однією з головних переваг цього розкішного курорту на Корфу є розслаблений і дружній сервіс найвищого рівня. Rodostamo Hotel & Spa розташований на доглянутій території площею 28 акрів уздовж ексклюзивного півострова Коммено, де заможні місцеві жителі утримують власні розкішні вілли.

Ви можете обрати проживання в одному з 50 номерів і люксів відкритого планування з масивними дерев’яними ліжками та фантастичними видами на сад або море. Для особливого досвіду скористайтеся канатною дорогою зі скляною кабіною, щоб дістатися до вершини пагорба, де розташовані 16 унікальних бунгало та вілл із приватними басейнами або гарячими ваннами. Звичайно, звідси відкриваються найкращі краєвиди на затоку Коммено.

У ресторані à la carte RR, очолюваному шеф-кухарем Бруно Брагою, ви можете скуштувати місцеву кухню, але переосмислену через сучасну призму шеф-кухаря. Також варто відвідати спа-центр і замовити фірмові процедури, такі як Rodostamo, що використовує ароматну рожеву воду. Якщо ви захочете покинути цей рай, вирушайте досліджувати бруковані вулиці Корфу або піщаний пляж Дассія, до якого можна дістатися за лічені хвилини приватним автобусом.

Bioporos Organic Farm

Не просто один із найкращих готелів Корфу, а ідилічний екологічно чистий притулок, захований серед густих оливкових гаїв. Двоповерхові вілли з фасадами кольору малинового сорбету пропонують затишні та просторі номери, оформлені в сільському стилі. Апартаменти оснащені міцними дерев’яними ліжками, атласною плитковою підлогою та ванними кімнатами зі старомодним лавандовим милом. Ще одна перевага цього помешкання – балкони з чудовими видами на море вдалині та посріблені оливкові гаї.

Особливістю Bioporos Organic Farm є єдиний на острові органічний ресторан. Незалежно від того, чи замовите ви сніданок на терасі, що включає крафтові джеми, вершковий йогурт і свіжі яйця, чи виберете повсякденну вечерю з пастою або мікенським тушкованим стіфадо, їжа тут дійсно п’ятизіркова.