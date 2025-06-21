Готелі Лондона: топ-8 місць для сімейного відпочинку в столиці Великої Британії

Завдяки правильному вибору та організації, навіть у такому жвавому місті, як Лондон, можна провести ідеальну сімейну відпустку. Крім того, столиця Великої Британії сповнена чудес і популярних пам’яток, які приваблюють мандрівників будь-якого віку: від надихаючих експонатів Музею науки та епічних тематичних парків до переповнених полиць найстарішого у світі магазину іграшок. Найрозкішніші готелі Лондона для сімей пропонують спеціально розроблені пакети, які включають дитячі меню, розваги та, звісно, сучасні зручності для комфортного перебування після насиченого дня пригод. Щоб швидко обрати найкращий варіант, радимо ознайомитися з наступною добіркою.

The Landmark, Marylebone

Оточений пальмами та колонами у вікторіанському стилі, The Landmark є одним із найкращих сімейних готелів у Лондоні, розташованим поблизу станції метро Baker Street. Тут можна зупинитися в просторих номерах для двох дорослих і двох дітей. За бажання можна замовити додаткове ліжко (за окрему плату), адже місця тут дійсно багато. До ціни бронювання сімейного пакета входять іграшки, налобні ліхтарики та навіть яскраві намети для номерів, щоб додати ще більше атмосфери та шарму. Крім того, доступна велика кількість допоміжних пристроїв, таких як підігрівачі для пляшечок або захисні заглушки, що особливо корисно під час подорожей із немовлятами. За бажання можна додатково забронювати пакет, який включає полювання за скарбами в готелі та навколо нього або захоплюючу прогулянку лабіринтними вуличками Мерілебона.

Звісно, не варто пропускати традиційне післяобіднє чаювання. Це не просто їжа, а справжнє гурманське свято з тістечками, вершками та джемами. Чай подають у затишному дворі зі скляним дахом.

Royal Lancaster, Hyde Park

Для тих, хто цінує наявність дитячого майданчика поруч, Royal Lancaster — ідеальний вибір для перебування в британській столиці. Один із найрейтинговіших сімейних готелів Лондона зручно розташований на північній околиці знаменитого Гайд-парку з великою ігровою зоною, ідеальною для дітей. Крім того, Royal Lancaster пропонує неймовірні краєвиди, адже будівля височіє над мальовничими Італійськими садами. Якщо ви вирішите зупинитися в люксі з видом на південь, ви зможете насолоджуватися зеленими пейзажами парку, що простягаються аж до пагорбів Суррея.

Для тих, хто шукає максимальної розкоші, королівський люкс на 18-му поверсі — найкращий вибір; він пропонує один із найгарніших краєвидів у всьому Лондоні. Люкси оснащені великими ваннами та м’якими банними засобами, а також милими дерев’яними ліжечками для дітей і навіть улюбленими ведмедиками Care Bears для міцного сну. За запитом до номера можна додати односпальне ліжко, якщо ви подорожуєте зі старшими дітьми. Класичні сімейні люкси включають дві кімнати, з’єднані дверима.

Для дітей є велика ігрова кімната з пазлами, невеликим батутом і гігантськими іграшками. Два ресторани на території пропонують розширене меню, а також є можливість замовити вечерю в номер.

Lanesborough

Розкішний готель у Лондоні. Джерело: https://www.lanesboroughclubandspa.com/ Розкішний готель у Лондоні. Джерело: https://www.lanesboroughclubandspa.com/

Розташований поблизу Гайд-парк-корнер, цей готель ідеальний для сімей, особливо завдяки численним преміум-зручностям, зокрема:

басейн із шезлонгами;

спа-центр із повним спектром послуг, таких як детоксикаційні обгортання, ароматерапія або масажі;

цілодобове обслуговування номерів;

послуги няні (за додаткову плату) тощо.

Lanesborough пропонує розміщення в розкішних апартаментах із краєвидами на Гайд-парк і персональним дворецьким. Номери оформлені в сучасному шику та романтичному стилі XIX століття.

Поки діти шукають скарби, відвідують майстер-класи або гуляють Гайд-парком у супроводі кваліфікованого персоналу готелю, батьки мають можливість провести час у підземному спа-центрі. Ресторан Lanesborough Grill також вартий уваги, пропонуючи креативні та гурманські страви, доповнені найкращими винами та іншими напоями. Якщо хочете більш розслабленої атмосфери, вирушайте до Library Bar, де представлений вражаючий вибір коньяків із дореволюційного французького періоду.

Hotel Café Royal

Хоча в Hotel Café Royal немає дитячого клубу чи ігрової кімнати, цей чудовий лондонський готель для сімей компенсує це теплим сервісом, атмосферою та веселими деталями. У номерах юні гості знайдуть скрині з іграшками, наповнені скарбами, такими як гумова качечка, краб-відлюдник, безпечний термометр для ванни або колекції веселих і навчальних історій. Готель також пропонує різноманітні необхідні речі, які можуть бути доставлені миттєво, від підігрівачів для пляшечок до стерилізаторів. Хоча дитячі ліжечка дещо старомодні (так, тут не знайдете Stokke чи щось подібне), це не проблема порівняно з тим, що ви можете скористатися послугами догляду за дітьми від кваліфікованих нянь із великим досвідом. Поки діти зайняті, дорослі мають можливість відпочити за коктейлями в Green Bar, замовити дегустаційний набір від Алекса Діллінга або відвідати легендарний підземний спа-центр. Коли захочете провести час усією сім’єю, вирушайте до басейну.

Browns Hotel, Mayfair

Серед топ-10 сімейних готелів Лондона — Browns Hotel, розташований серед зелених пейзажів Мейфера. Історичний, але сучасний таунхаус, спроектований Ольгою Поліцці, пропонує першокласний сервіс, типовий для п’ятизіркових закладів. Зокрема, кожна дитина отримує привітальні подарунки, а ввечері гостей чекають молоко з печивом та вечірній ритуал із мавпочкою. Батьки також можуть скористатися послугами няні.

Завдяки партнерству з DockATot, для молодших гостей доступні ігрові намети з принтами Вільяма Морріса, колиски з пальмового листя Moses та багато іншого. Не забудьте хоча б раз перед сном прочитати "Книгу джунглів", адже саме тут Редьярд Кіплінг написав останні розділи своїх улюблених історій.

Berkeley, Knightsbridge

Цей розкішний сімейний готель у Лондоні пишається елегантними номерами, оформленими в стилі ар-деко. З видом на Гайд-парк і басейном на даху, The Berkeley пропонує максимум релаксу та сервісу.

Від органічної їжі до підігрівачів для пляшечок, готель пропонує все необхідне для батьків і дітей під час подорожей, тож навіть із дітьми можна подорожувати комфортно. Інші особливості The Berkeley включають:

персоналізовані привітальні подарунки;

фірмову постільну білизну;

ігрові консолі для старших дітей;

кінопокази.

Готель також відомий численними розвагами для всіх віків: від міні-манікюру до організації квитків на найзахопливіші шоу. Дорослі можуть замовити послуги няні, щоб провести час наодинці, насолодитися п’ятистравним дегустаційним меню від Маркуса Верінга та завершити вечір у Blue Bar із вишуканими коктейлями.

The Ritz, Mayfair

Відкритий у 1906 році, The Ritz — один із найкращих готелів Лондона не лише для сімейного відпочинку, але й для романтичного вікенду чи просто розкішної відпустки в столиці. Це справжня пам’ятка країни, бастіон вишуканості та стилю.

Шикарні апартаменти оформлені позолотою, відреставрованими антикварними меблями в автентичному стилі Людовика XVI та вишуканими тканинами. Номери декоровані в рожевих, жовтих і блакитних тонах, і кожен із них унікальний. Зокрема, один із номерів має особливе вітражне вікно, а інший зображує морську перемогу під час битви при Трафальгарі. Кожен із люксів включає персонального дворецького.

Готель встановлює золотий стандарт післяобіднього чаювання в Лондоні, яке подають у багатовідзеркальному салоні Palm Court під акомпанемент живої музики. Традиційні закуски, такі як фруктові тарти, шоколадні тістечка, сендвічі без скоринки та найсвіжіші теплі булочки, подаються з улюбленим напоєм. Також вартий уваги однойменний ресторан під керівництвом шеф-кухаря Джона Вільямса MBE із зіркою Мішлен. Ресторан із мармуровими колонами та блискучими вікнами пропонує краєвиди на Грін-парк.

The Goring, Belgravia

Увага до деталей у кожному елементі. Джерело: https://www.thegoring.com/ Увага до деталей у кожному елементі. Джерело: https://www.thegoring.com/

Цей розкішний сімейний готель у Лондоні пропонує все необхідне для чудового перебування — від спеціального дитячого меню та номерів у різних конфігураціях до різноманітних розваг. Суміжні номери, оздоблені шовком Gainsborough, кашеміровими покривалами та щільними драпірованими шторами, забезпечують бажану приватність.

Після прибуття юні гості отримують у подарунок милу овечку Baaa-bara, після чого можуть перевдягнутися в костюм, наприклад, обрати мантію Гаррі Поттера. Родзинкою The Goring є велика бібліотека, де можна знайти як британську класику, так і сучасні історії, ідеальні для читання перед сном. Ні дорослі, ні діти не нудьгуватимуть, адже готель пропонує безліч розваг, таких як приготування печива з шоколадною крихтою під керівництвом шеф-кухаря або організація квитків на найновіші шоу Вест-Енду. За запитом The Goring надає необхідні для комфортного перебування предмети, як-от іграшки для купання чи пеленальні килимки. Батьки також можуть скористатися послугами няні, щоб провести час на веранді за післяобіднім чаюванням.