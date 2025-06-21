Отели Лондона: топ-8 мест для семейного отдыха в столице Великобритании

Благодаря правильному выбору и организации даже в таком оживленном городе, как Лондон, можно провести идеальный семейный отпуск. Кроме того, столица Великобритании полна чудес и популярных достопримечательностей, привлекающих путешественников всех возрастов: от вдохновляющих экспонатов Музея науки и эпических тематических парков до переполненных полок старейшего в мире магазина игрушек. Самые роскошные отели Лондона для семей предлагают специально разработанные пакеты, включающие в себя детские меню, развлечения и, конечно, современные удобства для комфортного пребывания после насыщенного дня приключений. Чтобы быстро выбрать лучший вариант, рекомендуем ознакомиться со следующей подборкой.

The Landmark, Marylebone

Окруженный пальмами и колоннами в викторианском стиле, The Landmark является одним из лучших семейных отелей в Лондоне, расположенном вблизи станции метро Baker Street. Здесь можно остановиться в просторных номерах для двоих взрослых и двоих детей. По желанию можно заказать дополнительную кровать (за отдельную плату), места ведь здесь действительно много. Цены бронирования семейного пакета включают игрушки, налобные фонарики и даже яркие палатки для номеров, чтобы добавить еще больше атмосферы и шарма. Кроме того, доступно большое количество вспомогательных устройств, таких как подогреватели для бутылочек или защитные заглушки, что особенно полезно при путешествиях с младенцами. По желанию можно дополнительно забронировать пакет, включающий охоту за сокровищами в отеле и вокруг него или увлекательную прогулку по лабиринтным улочкам Мерилебона.

Конечно, не следует пропускать традиционное послеобеденное чаепитие. Это не просто еда, а настоящий гурманский праздник с пирожными, сливками и джемами. Чай подают в уютном дворе со стеклянной крышей.

Royal Lancaster, Hyde Park

Для тех, кто ценит наличие детской площадки рядом, Royal Lancaster – идеальный выбор для пребывания в британской столице. Одна из самых рейтинговых семейных гостиниц Лондона удобно расположена на северной окраине знаменитого Гайд-парка с большой игровой зоной, идеальной для детей. Кроме того, Royal Lancaster предлагает невероятные виды, ведь здание возвышается над живописными итальянскими садами. Если вы решите остановиться в люксе с видом на юг, вы сможете наслаждаться зелеными пейзажами парка, простирающимися вплоть до холмов Суррея.

Для тех, кто ищет максимальную роскошь, королевский люкс на 18-м этаже — лучший выбор; он предлагает один из красивейших пейзажей во всем Лондоне. Люксы оснащены большими ваннами и мягкими банными средствами, а также милыми деревянными кроватками для детей и даже любимыми мишками Care Bears для крепкого сна. По запросу в номер можно добавить односпальную кровать, если вы путешествуете со старшими детьми. Классические семейные люксы включают в себя две комнаты, соединенные дверью.

Для детей есть большая игровая комната с пазлами, небольшим батутом и гигантскими игрушками. Два ресторана на территории предлагают расширенное меню, а также можно заказать ужин в номер.

Lanesborough

Роскошный отель в Лондоне. Источник: https://www.lanesboroughclubandspa.com/

Отель располагается недалеко от следующих достопримечательностей: Гайд-парк-корнер.

бассейн с шезлонгами;

спа-центр с полным спектром услуг, таких как детоксикационные обертывания, ароматерапия или массажи;

круглосуточное обслуживание номеров;

услуги няни (за дополнительную плату).

Lanesborough предлагает размещение в роскошных апартаментах с видами на Гайд-парк и персональным дворецким. Номера оформлены в современном шике и романтичном стиле XIX столетия.

Пока дети ищут сокровища, посещают мастер-классы или гуляют по Гайд-парку в сопровождении квалифицированного персонала отеля, родители имеют возможность провести время в подземном спа-центре. Ресторан Lanesborough Grill также стоит внимания, предлагая креативные и гурманские блюда, дополненные лучшими винами и другими напитками. Если хотите более расслабленной атмосферы, отправляйтесь в Library Bar, где представлен впечатляющий выбор коньяков из дореволюционного французского периода.

Hotel Café Royal

Хотя в Hotel Café Royal нет детского клуба или игровой комнаты, этот отличный лондонский отель для семей компенсирует это теплым сервисом, атмосферой и веселыми деталями. В номерах юные гости найдут сундуки с игрушками, наполненные сокровищами, такими как резиновая уточка, краб-отшельник, безопасный термометр для ванной или коллекции веселых и обучающих историй. Отель также предлагает разнообразные необходимые вещи, которые могут быть доставлены мгновенно, от подогревателей для бутылочек до стерилизаторов. Хотя детские кроватки несколько старомодны (да, здесь не найдете Stokke или что-то подобное), это не проблема по сравнению с тем, что вы можете воспользоваться услугами по уходу за детьми от квалифицированных нянь с большим опытом. Пока дети заняты, взрослые могут отдохнуть за коктейлями в Green Bar, заказать дегустационный набор от Алекса Диллинга или посетить легендарный подземный спа. Когда захотите провести время всей семьей, отправляйтесь в бассейн.

Browns Hotel, Mayfair

Среди топ-10 семейных отелей Лондона – Browns Hotel, расположенный среди зеленых пейзажей Мейфера. Исторический, но современный таунхаус, спроектированный Ольгой Полицци, предлагает первоклассный сервис, типичный для пятизвездочных заведений. В частности, каждый ребенок получает поздравительные подарки, а вечером гостей ждут молоко с печеньем и вечерний ритуал с обезьяной. Родители также могут воспользоваться услугами няни.

Благодаря партнерству с DockATot, для младших гостей доступны игровые палатки с принтами Уильяма Морриса, люльки из пальмовых листьев Moses и многое другое. Не забудьте хотя бы раз перед сном прочесть "Книгу джунглей", ведь именно здесь Редьярд Киплинг написал последние главы своих любимых историй.

Berkeley, Knightsbridge

Этот роскошный семейный отель в Лондоне гордится элегантными номерами, оформленными в стиле ар-деко. С видом на Гайд-парк и бассейном на крыше, The Berkeley предлагает максимум релакса и сервиса.

От органической еды до подогревателей для бутылочек, отель предлагает все необходимое для родителей и детей во время путешествий, и даже с детьми можно путешествовать комфортно. Другие особенности The Berkeley включают:

персонализированные поздравительные подарки;

фирменное постельное белье;

игровые консоли для детей постарше;

кинопоказы.

Отель также известен многочисленными развлечениями для всех возрастов: от мини-маникюра до организации билетов на самые увлекательные шоу. Взрослые могут заказать услуги няни, чтобы провести время в одиночестве, насладиться пятилетним дегустационным меню от Маркуса Веринга и завершить вечер в Blue Bar с изысканными коктейлями.

The Ritz, Mayfair

Открытая в 1906 году, The Ritz — одна из лучших гостиниц Лондона не только для семейного отдыха, но и для романтического уик-энда или просто роскошного отпуска в столице. Это настоящий памятник страны, бастион изысканности и стиля.

Шикарные апартаменты оформлены позолотой, отреставрированной антикварной мебелью в аутентичном стиле Людовика XVI и изысканными тканями. Номера декорированы в розовых, желтых и голубых тонах, каждый из них уникален. В частности, один из номеров имеет особое витражное окно, а другой изображает морскую победу во время битвы при Трафальгаре. Каждый из люксов включает персонального дворецкого.

Отель устанавливает золотой стандарт послеобеденного чаепития в Лондоне, который подают в многозеркальном салоне Palm Court под аккомпанемент живой музыки. Традиционные закуски, такие как фруктовые торты, шоколадные пирожные, сэндвичи без корочки и свежие теплые булочки, подаются с любимым напитком. Также стоит внимания одноименный ресторан под руководством шеф-повара Джона Уильямса MBE со звездой Мишлен. Ресторан с мраморными колоннами и блестящими окнами предлагает виды на Грин-парк.

The Goring, Belgravia

Внимание к деталям в каждом элементе. Источник: https://www.thegoring.com/

Этот роскошный семейный отель в Лондоне предлагает все необходимое для прекрасного пребывания – от специального детского меню и номеров в разных конфигурациях до разнообразных развлечений. Смежные номера, украшенные шелком Gainsborough, кашемировыми покрывалами и плотными драпированными шторами, обеспечивают желаемую приватность.

По прибытии юные гости получают в подарок милую овечку Baaa-bara, после чего могут переодеться в костюм, например, выбрать мантию Гарри Поттера. Изюминкой The Goring есть обширная библиотека, где можно найти как британскую классику, так и современные истории, идеальные для чтения перед сном. Ни взрослые, ни дети не будут скучать, ведь отель предлагает множество развлечений, таких как приготовление печенья с шоколадной крошкой под руководством шеф-повара или организация билетов на новейшие шоу Вест-Энда. По запросу The Goring предоставляет необходимые для комфортного пребывания предметы, такие как игрушки для купания или пеленальные коврики. Родители также могут воспользоваться услугами няни, чтобы провести время на веранде за послеобеденным чаепитием.