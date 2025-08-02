Готель Indigo дебютує в жвавому гастрономічному кварталі Клеркенвелл, Лондон

Щойно збудований готель Indigo на 143 номери почав приймати гостей у лондонському районі Клеркенвелл, що є частиною мережі IHG Hotels and Resorts. Розташований на розі вулиць Клеркенвелл-роуд і Госвелл-роуд, він офіційно відкрився для гостей 6 червня 2025 року. Готель знаходиться за кілька хвилин ходьби від станції Фаррінгдон, що забезпечує швидке сполучення по всьому Лондону та прямі зв’язки з аеропортами Хітроу та Гатвік для мандрівників, які прибувають з-за кордону.

Дизайн готелю Indigo London Clerkenwell відображає спадщину району в ремеслах і архітектурі. Всередині готелю гості знайдуть:

Планування номерів, натхненне студіями, з функціональними меблями

Декор у стилі креслень, що додає дизайнерський штрих

Номери з номерами у формі годинників, що посилаються на місцевих годинникарів

Високошвидкісний Wi-Fi для безперебійного зв’язку

Кавомашини в кожному номері

Практичні робочі простори, придатні для коротких або тривалих перебувань

Стильний спільний простір, що покращує враження гостей. Джерело: IHG Hotels & Resorts Стильний спільний простір, що покращує враження гостей. Джерело: IHG Hotels & Resorts

Багато популярних місць можна дістатися за кілька хвилин ходьби від готелю. Ринок Ексмаут, жвава пішохідна вулиця, заповнена міжнародними продуктовими кіосками та кафе, знаходиться лише за п’ять хвилин ходьби від готелю. Популярні заклади, такі як Caravan Exmouth Market, пропонують спеціальну каву та сезонні страви, тоді як Morito Tapas Bar відомий своїми середземноморськими закусками. Коротка прогулянка приведе до Prufrock Coffee, популярного кафе, де відвідувачі зупиняються, щоб насолодитися свіжою кавою та теплими випічками.

З настанням вечора відвідувачі можуть прогулятися до найближчих пабів і барів, що знаходяться за кілька хвилин ходьби. The Sekforde, розташований у будівлі 18-го століття, відомий своїми класичними британськими стравами та місцевими сортами елю. Clerkenwell & Social — ще один близький варіант, відомий своїми коктейлями та вечорами живої музики. Прогулянка до продуктового ринку Leather Lane пропонує можливість скуштувати страви з усього світу в жвавій буденній атмосфері.

Відкриття готелю Indigo London Clerkenwell дає відвідувачам більше можливостей для проживання в одному з найхарактерніших районів Лондона. Розташування в самому центрі означає, що мандрівники можуть пішки дістатися до жвавих місцевих ринків, кафе та барів, не потребуючи таксі чи громадського транспорту для більшості поїздок. Це відкриття розширює варіанти розміщення для тих, хто прагне поєднати комфортне перебування з автентичними враженнями в серці міста.