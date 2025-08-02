Отель Indigo дебютирует в оживленном гастрономическом квартале Клеркенвелл, Лондон.

Только что построенный отель Indigo на 143 номера начал принимать гостей в лондонском районе Клеркенвелл, который является частью сети IHG Hotels and Resorts. Расположенный на пересечении улиц Клеркенвелл-роуд и Госвелл-роуд, он официально открылся для гостей 6 июня 2025 года. Отель находится в нескольких минутах ходьбы от станции Фаррингдон, что обеспечивает быстрое сообщение по всему Лондону и прямые связи с аэропортами Хитроу и Гатвик для путешественников, прибывающих из-за границы.

Дизайн гостиницы Indigo London Clerkenwell отражает наследие района в ремеслах и архитектуре. Внутри гостиницы гости найдут:

Планировка номеров, вдохновленная студиями, с функциональной мебелью

Декор в стиле чертежей, придающий дизайнерский штрих

Номера с номерами в форме часов, ссылающихся на местных часовщиков

Высокоскоростной Wi-Fi для бесперебойной связи

Кофемашины в каждом номере

Практические рабочие пространства, пригодные для коротких или длительных пребываний

Стильное общее пространство, улучшающее впечатление гостей. Источник: IHG Hotels & Resorts

Многие популярные места можно добраться в нескольких минутах ходьбы от отеля. Рынок Эксмаут, оживленная пешеходная улица, заполненная международными продуктовыми киосками и кафе, находится всего в пяти минутах ходьбы от отеля. Популярные заведения, такие как Caravan Exmouth Market, предлагают специальный кофе и сезонные блюда, тогда как Morito Tapas Bar известен своими средиземноморскими закусками. Короткая прогулка приведет к Prufrock Coffee, популярному кафе, где посетители останавливаются, чтобы насладиться свежим кофе и теплыми выпечками.

С наступлением вечера посетители могут прогуляться до ближайших пабов и баров, находящихся в нескольких минутах ходьбы. The Sekforde, расположенный в здании 18 века, известен своими классическими британскими блюдами и местными сортами эля. Clerkenwell & Social – еще один близкий вариант, известный своими коктейлями и по вечерам живой музыки. Прогулка к продуктовому рынку Leather Lane предлагает возможность отведать блюда со всего мира в обыденной атмосфере.

Открытие отеля Indigo London Clerkenwell предоставляет посетителям больше возможностей для проживания в одном из самых характерных районов Лондона. Расположение в самом центре означает, что путешественники могут пешком добраться до оживленных местных рынков, кафе и баров, не требуя такси или общественного транспорта для большинства поездок. Это открытие расширяет варианты размещения для тех, кто стремится соединить комфортное пребывание с подлинными впечатлениями в сердце города.