Якщо хтось гарно стрибає, це ще не означає, що він людина, а не кенгуру. Спостереження не моє, а Бориса Філатова, мера Дніпра, але дуже тут доречне

От Ломаченко, як на мене, цікавий спортсмен, але абсолютно незорієнтований у питаннях захисту країни, підтримав Бубку — огидного ригівського функціонера, котрий от, як на мене, гірше за тварину кенгуру. Все життя сунув нас під Росію, а зараз від цієї тяжкої праці відпочиває, кажуть, в Монако (чому не в Вологдє?).

Про що це свідчить?

Про те, що держава під керівництвом недолугих програла свою війну за спорт. На жаль, у спорті засіло надто багато бубок.

Під впливом російських агентів ми програли війну за попереднє покоління офіційних спортсменів, спорт став інструментом російської м'якої окупації. Всі ці федерації, за певними винятками, були оперативниками з РФ за сприяння бубок інтегровані в структури впливу.

Тому нинішнє покоління спортсменів замість того, щоб виконувати свою виховну функцію, є як мінімум дезорієнтованим, як Ломаченко.

На жаль, так і буде далі, якщо в міністерствах будуть засідати ні на що не здатні люди.

Спорт як частина попкультури — це надто важливо, щоб віддавати її росіянам.

А Ломаченку слід розуміти, що ніщо так швидко не приходить, як мирська слава. І що від народної любові до ненависті — один крок.