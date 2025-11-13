Орбан ''спалив'' Москву і чекає від піскового списку ''нацистів''

У кремлі не втрималися та прокоментували слова Трампа на зустрічі з Орбаном про перемогу України. Пєсков назвав 10 листопада це "глибоким оманою" і присягнув, більше РФ ні на кого і ніколи не нападе. Друге адресовано читачам "Гардіан", що помістила інтерв'ю із Зеленським, де той сказав: нападе на одну з країн НАТО, і ще до завершення війни проти України. Більше, просто нема на кого, оскільки поза Альянсом поблизу залишилася лише Білорусь.

У Пєскова вийшло, що Трамп, американці, європейці і все у світі - повні ідіоти, що заблукали в трьох деревах і тільки йому і російським відома істина. Ця істина в тому, що Зеленський підпав під вплив "укронацистів", через що й довелося напасти на Україну, щоб звільнити його, а заразом і всіх українців, від їхнього жахливого впливу. У результаті пісків запевнив: "СВО" триватиме до досягнення цієї мети. Тобто, до відставки Єрмака, як головного та останнього великого "укронациста", який згубно впливає на Зеленського.

Інших помітних "нацистів" серед Зеленського начебто й залишилося. Особливо, коли 9 листопада Україну залишив Міндіч, щоб манівцями репатріюватися в Ізраїль. Ймовірно, ЦРУ попередило його – час валити, і він не став гаяти. Залишив на згадку плівки.

Чернишов – екс-міністр національної єдності та офіційно головний провідник "нацизму", хотів репатріюватися ще у червні, перебуваючи у відрядженні ЄС, але щось завадило і повернувся до Києва. НАБУ у жовтні повідомляло, він в Україні та співпрацює зі слідством. Буданов у серпні натякав, це ГУР переконало його повернутися. Але на кордоні його зустрічали не лише співробітники ГУР, а й СБУ. Буданов за визначенням не "нацист", оскільки ганявся за міністром нацєдності. Малюк, з тієї ж причини, також.

Коломойський, творець партії "УКРОП" та хрещений батько "укронацизму", з вересня 2023 р. не може легально зайти до кабінету Зеленського на Банковій. Але оскільки він все ще в Україні, то позбавити Зеленського його згубного впливу можна або видавши в США або дозволивши репатріюватися.

Гені Корбану, лідеру партії "УКРОП", у липні 2022 р. Зеленський заборонив в'їзд до України та позбавив громадянства. Громадянства Ізраїлю позбавити не зміг.

Геннадій Боголюбов, соратник Коломойського з "нацизму" та інших справ, залишив Україну у червні 2024 р., рятуючись від арешту. Колекція паспортів дозволяє йому жити у Великій Британії, Ізраїлі та на Кіпрі.

Багатомовний Арестович, який чинив згубний вплив на Зеленського, у вересні 2023 р. залишив Україну, перейшовши як досвідчений розвідник в 95-ий раз кордон. З того часу існує в основному у віртуальному просторі та доступу до тіла Зеленського та Єрмака не має.

Сергій Шефір по життю супроводжував Зеленського як головбух "нацистів", але в березні 2024 р. залишив це і, на відміну від Арестовича, безвісти розчинився в просторі. Ймовірно, милується на золоту мінору в Єрусалимі разом із почесним громадянином цього міста та засновником ОПЗЖ Вадимом Рабіновичем, який її там встановив у 1998 р. відлив зі 108 кг золота. Але не було б у Єрусалимі золотої мінори, якби слідами Рабиновича не йшло з десяток розвідок із звинуваченнями у нелегальній торгівлі зброєю з України. Відмазував його від цього Леонід Деркач, тодішній голова СБУ, батько того Андрія Деркача, котрий "плівки Порошенка", сенатор у Москві та заборона будувати укріплення над об'єктами енергетики. Деркач-батько тоді запевнив усі зацікавлені розвідки: більше Рабінович не торгуватиме зброєю. Ніколи. В результаті той пішов у чорний піар, а з нього у велику політику.

Тож, окрім Єрмака, великих "нацистів" в оточенні Зеленського не залишилося. Хіба що якісь зовсім непоказні чи крипто-нацисти. Медведчук, "останній справжній український націоналіст", як називав його "путін", знаходиться у Москві як начальник проекту "Інша Україна". Через це виникає вічне російське питання про трусів та хрестиків – визнати Україну чи закопати "Новоросію"? Вічна російська відповідь: і те, й інше, і пиво також.

Медведєв, вирішуючи цю екзистенційну проблему, ризикує піти у глибокий заплив на двох із захаровою. Пісків буде третім, оскільки таке вирішується тільки на трьох і всі троє головні голови, що "говорять". Тому голови, перш за все, повинні між собою домовитися, скласти списочок "нацистів", які погано впливають на Зеленського, і передати на затвердження Кирієнко та війно в адміністрацію президента РФ.

Але за чотири роки "СВО" цей список "нацистів" або "укронацистів" із Москви ніяк не оголосять. Не можуть навіть домовитися про терміни, тому що в обох випадках сиплеться вся матчистість, включаючи історичну та смислову. Поки що термін "нацисти" помітно потіснив "укронацистів".

Так як днями Орбан, за дорученням Трампа, зателефонує "путіну", щоб поговорити про мир і цілі "СВО", то скоро кремлівцям доведеться розповісти детальніше про "нацистів" і піскову оголосити весь їх список. Почати доведеться на вибір з Єрмака чи Татарова. Інших претендентів просто немає.

Без такого списку переговори про мир і навіть про перемир'я неможливі, оскільки головна мета СВО залишиться недосягнутою. Москва під час укладання миру з Фінляндією список тих, хто має сісти виставила, але Україною ніяк не оголосить. Називала лише полк "Азов", але він ніколи не був схожий до Зеленського та з 2022 р. у полоні. У результаті у московитів і тут проблема, яку їхній вождь за чотири роки не зміг вирішити.

Виїзд Міндіча за ізраїльським паспортом створив їм дві нові екзистенційні проблеми.

Перша, чому всі ці "нацисти" їдуть під крило до Нетаньяха? Може він і є причиною "СВО", як висловлюється лаврів? Назвати Нетаньяху "нацистом" кремлівцям теж скоро доведеться, інакше на "глобальному Півдні" їх самих назвуть "нацистами". Ердоган регулярно називає його близькосхідним Гітлером і 8 листопада наказав заарештувати його та ще 37 держчиновників Ізраїлю, якщо вони з'являться в Туреччині. Шанс зустріти їх у Туреччині і до цього дорівнював шансу зустрічі з динозавром. Просто Ердоган категорично образився на категоричну відмову Нетаньяху впустити в Газу турків серед інших миротворців за мандатом Ради безпеки ООН. В результаті до Нетаньяху із переконаннями прилетів 10 листопада зять Трампа.

Ердоган, на відміну піскова, свій список "нацистів" оголосив і тепер виглядає як герой, якому нема чого приховувати перед ООН. Шойгу, як паралельний лаврову міністр із зовнішніх зносин РФ, теж прилетів через це 10 листопада до Каїра, а звідти рвонув до Оману. Шойгу метається, тому що Москві доведеться щось сказати на Раді безпеки ООН за списком Ердогана і миротворцям у Газі, курувати яких через географію буде Єгипет. Сам Нетаньяху в ідіотській ситуації, оскільки він єдиний, хто ще намагається називати сирійців та аш-Шараа "нацистами" і т.п.

Де-факто Ердоган ставить Москву перед складним вибором: визначтеся, хто "нацист" – Нетаньяху чи Зеленський? Якщо один Нетаньяху або обидва "нацисти", то почніть якесь "СВО" проти Ізраїлю, а не просто триндіть, що ви з народом Палестини брати на віки. Від'їзд Міндіча цю проблему для кремлівців посилив.

Друга їхня проблема, – сам Міндіч у чистому вигляді. Через його від'їзд кремль запустив наратив: Трамп через НАБУ і САП чинить тиск на Зеленського, щоб по-тихому, без жодного "СВО", прибрати його і все його "нацистське" оточення. Природний висновок із цього нарратива – треба кінчати "СВО" і виводити війська, оскільки Трамп сам розуміється на "укронацистах".

У кремлі не можуть пустити це на самоплив, але й не знають, кого підтримати – Трампа чи Зеленського. В обох випадках виходить неканонічно. Брататися зі США не можна, із Зеленським теж не можна, з Україною тим більше не можна, із "укронацистами" – зовсім не можна. Мовчати також не можна. Московити понадумували собі стільки різних сутностей, що самі заплуталися у своїх наративах, а тут ще Орбан 11 листопада почав "палити" Москву.

Пєсков анонсував на другу половину цього дня, що у "путіна" відбудеться важлива "міжнародна телефонна розмова". Усі правильно зрозуміли, що з Орбаном, якого Трамп уповноважив бути новим зв'язком. Відбувся чи ні – офіційно ніхто наразі не повідомляв. Але лаврів нив, що, як і раніше, готує зустріч у Будапешті і виправдовувався, чому вона зірвалася, а після 17 години на угорському телебаченні з'явився Орбан, сказав – зустріч відбудеться, але не скоро, і кілька разів "спалив" Москву.

Орбан недбало кинув – газ із США дешевше, ніж із РФ, будемо його відмовлятися, і технології для АЕС кращі за російські та їхнє паливо. Угорщина бере курс на Вашингтон, а не Брюссель, Трамп мій друг і я знаю батька його дружини. Москва не йде на переговори щодо миру, оскільки не контролює 22% території Донецької області. Коли захопить їх, тоді й піде, "нацисти" ні до чого. Стамбульська угода я читав, вона була близькою до успіху, але "англосакси розбили його".

Орбан грубо наїхав на британців, ймовірно, щоб сподобатися московитам, які цього дня накручували себе тим, що британці вже провели навчання із захоплення нафтових "вишок Бойка" біля берегів Криму. Через це аксьонова викликали до Москви, і там він запевнив "путина", що не здасть Крим британцям. Самим британцям пообіцяли, що їхній острів не спливе, якщо вони десантуються в Криму.

Схоже, Орбан просуватиме варіант, який навесні озвучив професор Соловей – Україна віддає РФ назавжди або на дві області, Луганську та Донецьку, обіцяє вільний проїзд до Криму, окупаційні війська йдуть з інших українських регіонів і на цьому війна закінчується.

Орбан не хоче нічого сам винаходити, але для винесення цього на публіку йому потрібен від піскового список "нацистів" навколо Зеленського, а не мантра лаврова про "держпереворот". Інакше незрозуміло, чому Москва вимагає ці три регіони. Де-факто Орбан дає кремлівцям "домашнє завдання" – обґрунтуйте та доведіть, але без залучення половців та печенігів.