Окупанти вночі влучили в багатоповерхівку в Харкові: троє людей загинули, багато поранених (фото)

У ніч проти 31 травня росіяни завдали ударів по району щільної житлової забудови в Харкові. Внаслідок атаки загинули троє людей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Олег Синєгубов, керівник військової адміністрації Харківської області, інформує, що внаслідок ворожих дій було застосовано стратегію повторного удару. Це сталося у момент, коли на місці події вже працювали екстрені служби.

Відповідно до отриманої інформації, окупанти випустили ракети типу С-300 по Новобаварському району міста Харкова, цілячись виключно по об’єктах цивільної інфраструктури.

Згідно з повідомленням Національної поліції, ворожий обстріл житлової зони стався близько півночі, що призвело до руйнування житлового будинку та загибелі двох осіб, особистості яких наразі встановлюються. Четвертий та п’ятий поверхи будівлі були повністю зруйновані, існує ймовірність, що під уламками можуть перебувати люди.

Інший снаряд влучив у територію промислового об’єкта, в результаті чого загинув охоронець, 1959 року народження Також було пошкоджено приміщення підприємства.

Окупанти вночі влучили в багатоповерхівку в Харкові: троє людей загинули, багато поранених (фото). Джерело: Телеграм/Терехов Окупанти вночі влучили в багатоповерхівку в Харкові: троє людей загинули, багато поранених (фото). Джерело: Телеграм/Терехов

Окупанти вночі влучили в багатоповерхівку в Харкові: троє людей загинули, багато поранених (фото). Джерело: Нацполіція Окупанти вночі влучили в багатоповерхівку в Харкові: троє людей загинули, багато поранених (фото). Джерело: Нацполіція

Окупанти вночі влучили в багатоповерхівку в Харкові: троє людей загинули, багато поранених (фото). Джерело: Нацполіція Окупанти вночі влучили в багатоповерхівку в Харкові: троє людей загинули, багато поранених (фото). Джерело: Нацполіція

Нагадаємо, 30 травня РФ здійснила комбіновану атаку по Україні, під ударом був Старокостянтинів та Харків.

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