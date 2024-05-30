РФ здійснила комбіновану атаку по Україні, під ударом був Старокостянтинів та Харків

У ніч проти четверга, 30 травня, росіяни провели масовану атаку по Україні, запустивши Шахеди та ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Роботу ППО чули в Дніпрі, в Хмельницькій області в районі Старокостянтинова, у Харкові та області є влучання.

Про це повідомляють Повітряні сили України ЗСУ в Telegram.

Спершу в повітряний простір України увійшли кілька груп Шахедів, а перед 3:00 у Росії був здійснений пуск крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників.

Після маневрування більша частина цих ракет прибула в район міста Старокостянтинів Хмельницької області, де після 4:30 їх збивали українські військові.

У Харкові, за інформацією мера Ігоря Терехова, відбувся обстріл балістичними ракетами, перебито газогін, постраждали навколишні будинки, травм зазнали четверо людей

У Малій Данилівці росіяни влучили у будівлю ферми, виникла пожежа, повідомив очільник ОВА Синєгубов. Загалом по Харкову та області Росія випустила вісім ракет з території Білгорода, зазначив він.

За останньою інформацією Терехова, у Харкові внаслідок нічного прильоту відомо про чотирьох постраждалих.

О 5:15 Повітряні сили ЗСУ оголосили про відбій небезпеки.

За даними ПСУ, у результаті протиповітряного бою збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували цивільну інфраструктуру Харківщини авіабомбами та "Іскандерами".

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