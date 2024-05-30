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Війна в Україні

РФ здійснила комбіновану атаку по Україні, під ударом був Старокостянтинів та Харків

Анастасія Крищук

РФ здійснила комбіновану атаку по Україні, під ударом був Старокостянтинів та Харків
Україну вночі атакували дрони і ракети РФ. Джерело: Олександр Гололобов / Facebook

У ніч проти четверга, 30 травня, росіяни провели масовану атаку по Україні, запустивши Шахеди та ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Роботу ППО чули в Дніпрі, в Хмельницькій області в районі Старокостянтинова, у Харкові та області є влучання.

Про це повідомляють Повітряні сили України ЗСУ в Telegram.

Спершу в повітряний простір України увійшли кілька груп Шахедів, а перед 3:00 у Росії був здійснений пуск крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників.

Після маневрування більша частина цих ракет прибула в район міста Старокостянтинів Хмельницької області, де після 4:30 їх збивали українські військові.

У Харкові, за інформацією мера Ігоря Терехова, відбувся обстріл балістичними ракетами, перебито газогін, постраждали навколишні будинки, травм зазнали четверо людей

У Малій Данилівці росіяни влучили у будівлю ферми, виникла пожежа, повідомив очільник ОВА Синєгубов. Загалом по Харкову та області Росія випустила вісім ракет з території Білгорода, зазначив він.

За останньою інформацією Терехова, у Харкові внаслідок нічного прильоту відомо про чотирьох постраждалих.

О 5:15 Повітряні сили ЗСУ оголосили про відбій небезпеки.

За даними ПСУ, у результаті протиповітряного бою збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували цивільну інфраструктуру Харківщини авіабомбами та "Іскандерами".

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