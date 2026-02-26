Оккупанты для налетов Shahed-136 на Одессу стали применять новую тактику

Останнім часом у РВВ фіксується нова тактика нальотів Shahed-136 на Одесу, а саме - застосування повітряного простору Румунії як стартової позиції для нальоту.

Декілька Shahed-136, найчастіше групою 2-3 заходять у повітряний простір Румунії в районі між Сулинським гирлом і Святим Георгом. Навпроти цієї локацій дрони-камікадзе накопичуються, а потім починають рух до Ізмаїльського району і далі вздовж узбережжя, або по гирлу Дунаю з віражами, фінтами та обльотами над непрохідною місцевістю. Так само не раз перетинаючи повітряний простір Румунії вздовж Дунаю.

Примітно, що ВПС Румунії піднімають у повітря авіацію і румунські винищувачі на безпечних висотах патрулюють цю зону, але дрони-камікадзе не збивають.

Чому, хоч Shahed-136 знаходяться в румунському повітряному просторі? Питання риторичне...