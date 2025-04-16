На окупантів в Одесі чекав неприємний сюрприз

РОВ продовжують експериментувати з тактикою ударів по Одесі та області. І вчора вони вирішили дещо видозмінити колишню тактику, поєднавши між собою захід на місто як на висотах близько 2 500 метрів над поверхнею землі, так і висоти від 200 метрів над рівнем моря.

Так, ви не помилилися, цього разу РОВ поміняли ролями групи Shahed-136, і тепер висота, недоступна для мобільних груп, озброєних стрілецькою зброєю не серйознішою, ніж ДШК і Browning M2, застосовувалася дронамі, що заходили на Одесу з материкової частини України - з півночі, а низькі висоти застосовувалися над морем.

Низька висота над рівнем моря обумовлена тим, що такий дрон складно зафіксувати відповідними засобами, поки він безпосередньо не буде вже поблизу берегової лінії, після чого різкий набір висоти для подолання схилів, що так само ускладнює процес перехоплення.

Таким чином, РОВ продовжують експериментувати з тактикою, щоразу намагаючись знайти якийсь оптимальний режим заходження на місто, з максимальним ККД від прориву ППО і ударів.

Своєю чергою, ЗС ЗСУ відпрацювали як завжди на висоті, але й не тільки. На окупантів вчора в Одесі чекав неприємний сюрприз, про який я не стану поки що поширюватися...