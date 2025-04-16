Оккупантов в Одессе ждал неприятный сюрприз

РОВ продолжают экспериментировать с тактикой ударов по Одессе и области. И вчера они решили несколько видоизменить прежнюю тактику, совместив между собой заход на город как на высотах около 2 500 метров над поверхностью земли, так и высоты от 200 метров над уровнем моря.

Да, вы не ошиблись, на этот раз РОВ поменяли ролями группы Shahed-136 и теперь высота недоступная для мобильных групп вооружённых стрелковым оружием не серьёзнее ДШК и Browning M2, применялась дронами заходившими на Одессу с материковой части Украины – с севера, а низкие высоты применялись над морем.

Низкая высота над уровнем моря обусловлена тем, что такой дрон сложно зафиксировать соответствующими средствами, пока он непосредственно не будет уже вблизи береговой линии, после чего резкий набор высоты для преодоления склонов, что так же осложняет процесс перехвата.

Таким образом, РОВ продолжают экспериментировать с тактикой, каждый раз пытаясь найти некий оптимальный режим захода на город, с максимальным КПД от прорыва ПВО и ударов.

В свою очередь, вчера ВС ВСУ отработали как всегда на высоте, но и не только. Оккупантов вчера в Одессе ждал неприятный сюрприз, о котором я не стану пока распространятся…