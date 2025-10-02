Один вибух - одна жертва! Як знищили колаборанта в Новій Каховці

Вчора в Новій Каховці (окупована частина Херсонської області) був ліквідований "голова Ради депутатів міста" — Володимир Леонтьєв.

Ще раніше він очолював окупаційну адміністрацію Каховського району.

Також Леонтьєв був першим, хто підтримав рф в Новій Каховці і зокрема партію "Єдина Росія".

Помилково твердження про те, що він начебто був ліквідований із використанням дрона або навіть за допомогою важкого гексакоптера "Баба-Яга".

На кадрах прихованої відеокамери видно, що за приміщенням було встановлене ретельне та ймовірне тривале відеоспостереження; Взагалі не чутно наближення дрона; Вибухова хвиля була з середини приміщення.

Резюме:

Хто б не організував цю ліквідацію, вона була запланована та втілена в життя дійсно круто та головне результативно.

Кадри "обʼєктивного контролю" дають нам можливість пересвідчитися у результативності заходу.

І головне, жоден цивільний не постраждав.

Один вибух - одна жертва!