Один вибух - одна жертва! Як знищили колаборанта в Новій Каховці
Вчора в Новій Каховці (окупована частина Херсонської області) був ліквідований "голова Ради депутатів міста" — Володимир Леонтьєв.
Ще раніше він очолював окупаційну адміністрацію Каховського району.
Також Леонтьєв був першим, хто підтримав рф в Новій Каховці і зокрема партію "Єдина Росія".
Помилково твердження про те, що він начебто був ліквідований із використанням дрона або навіть за допомогою важкого гексакоптера "Баба-Яга".
- На кадрах прихованої відеокамери видно, що за приміщенням було встановлене ретельне та ймовірне тривале відеоспостереження;
- Взагалі не чутно наближення дрона;
- Вибухова хвиля була з середини приміщення.
Резюме:
Хто б не організував цю ліквідацію, вона була запланована та втілена в життя дійсно круто та головне результативно.
Кадри "обʼєктивного контролю" дають нам можливість пересвідчитися у результативності заходу.
І головне, жоден цивільний не постраждав.
Один вибух - одна жертва!