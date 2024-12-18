''Обнулення'' російських генералів: чим прославився генерал-лейтенант РФ Ігор Кирилов

У ніч на 17 грудня в Москві було ліквідовано начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Саме він відповідальний за воєнні злочини, пов'язані з використанням проти українців хімічної зброї, але не лише її.

Докладніше про це – у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".

Понад дві тисячі отруєнь

Насамперед варто звернути увагу, що напередодні Служба безпеки заочно оголосила воєнному злочинцю Ігорю Кирилову підозру у зв'язку із застосуванням хімічної зброї проти ЗСУ.

І це правда, адже саме війська РХБЗ відповідають за застосування отруйних засобів у зоні бойових дій. А російські окупаційні війська регулярно, починаючи з 2022 року, використовували такі засоби ураження, як К-51 (аерозольна граната зі сльозогінним газом), РГ-Во (862-3-23), що містять бойову речовину подразнюючої дії, а саме – хлорацетофенон (CN), та інші.

Перший факт застосування таких засобів було зафіксовано у 2022 році в Маріуполі під час штурмових дій російських окупаційних військ у районі "Азовсталі".

Усього з початку повномасштабного вторгнення окупанти застосували проти Сил оборони України до десятка тисяч одиниць засобів ураження з хімічним вмістом. Отруєння при цьому отримали понад дві тисячі українських військовослужбовців, з яких троє померли.

Застосування таких засобів у війні заборонено Конвенцією про заборону хімічної зброї, але Росія цього не дотримується.

Так, саме генерал-лейтенант Ігор Кирилов відповідальний за воєнні злочини РОВ, скоєні з використанням боєприпасів, що містять хімічні речовини. Однак згадувати війська РХБЗ тільки в контексті застосування хімічних речовин, газів та іншої отруйної консистенції не зовсім коректно, оскільки це не лише хімія у звичному для нас розумінні.

Термобаричні боєприпаси

До складу російських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту входять важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Солнцепек", що використовують термобаричні боєприпаси.

Ці системи входять до складу щонайменше:

- 1-ї мобільної бригади РХБЗ, військова частина 71432;

- 16-ї окремої бригади РХБЗ, в/ч 07059;

- 35-го полку РХБЗ, в/ч 59792;

- 40-го полку РХБЗ, в/ч 16383;

- 70-го окремого вогнеметного батальйону, в/ч 41474.

Починаючи з 2022 року російські окупанти регулярно застосовують ТОС-1А "Солнцепек" та його модифікації, що мають на озброєнні термобаричні снаряди типу MO.1.01.04M.

Термобаричні боєприпаси заборонені до застосування Женевською конвенцією, оскільки суперечать не лише основним принципам ведення збройних конфліктів, а й міжнародному законодавству.

Зокрема, згідно з Гаазькими конвенціями 1899 та 1907 років, застосування таких боєприпасів у населених пунктах засуджується як воєнний злочин. Відповідно до Протоколу I Женевських конвенцій 1949 року, термобаричні боєприпаси відносяться до зброї невибіркової дії, застосування якої має бути обмежене.

Тому генерал-лейтенант Ігор Кирилов був воєнним злочинцем за всіма категоріями, адже його структура цілком і повністю порушувала всі наявні на сьогодні міжнародні акти, а злочини скоювалися не лише щодо українських військових, а й цивільного населення.

Висновки

Останнім часом у Росії дивним чином, але досить системно прощаються із життям різноманітні персонажі, які так чи інакше були пов'язані з убивствами, геноцидом українців під час повномасштабної війни. Йдеться вже не стільки про зрадників і колабораціоністів на кшталт Іллі Киви, з якого свого часу процес нейтралізації злочинців і почався, а й про людей, які шкодили Україні не тільки своєю балакучою головою.

На сьогодні у Росії жоден воєнний злочинець, чи то відомий у медіапросторі пропагандист, чи якийсь безіменний інженер-кібернетик, чи адмін проросійського каналу, який видає себе за український майданчик, чи генерал, який віддає накази на вбивства українців, – ніхто не може спати спокійно.

Багато хто зараз порівнює дії українських силових структур із діями Моссаду. Так, в історичному контексті таке порівняння допустимо. Але ось просто питання: скільки генералів ядерної держави Моссад наважився усунути без пафосу та показового розстрілу, а тихо та спокійно ліквідовуючи їх морозним, сніговим ранком біля під'їзду?