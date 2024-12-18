"Обнулення" російських генералів: чим прославився генерал-лейтенант РФ Ігор Кирилов
У ніч на 17 грудня в Москві було ліквідовано начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Саме він відповідальний за воєнні злочини, пов'язані з використанням проти українців хімічної зброї, але не лише її.
Докладніше про це – у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".
Понад дві тисячі отруєнь
Насамперед варто звернути увагу, що напередодні Служба безпеки заочно оголосила воєнному злочинцю Ігорю Кирилову підозру у зв'язку із застосуванням хімічної зброї проти ЗСУ.
І це правда, адже саме війська РХБЗ відповідають за застосування отруйних засобів у зоні бойових дій. А російські окупаційні війська регулярно, починаючи з 2022 року, використовували такі засоби ураження, як К-51 (аерозольна граната зі сльозогінним газом), РГ-Во (862-3-23), що містять бойову речовину подразнюючої дії, а саме – хлорацетофенон (CN), та інші.
Перший факт застосування таких засобів було зафіксовано у 2022 році в Маріуполі під час штурмових дій російських окупаційних військ у районі "Азовсталі".
Усього з початку повномасштабного вторгнення окупанти застосували проти Сил оборони України до десятка тисяч одиниць засобів ураження з хімічним вмістом. Отруєння при цьому отримали понад дві тисячі українських військовослужбовців, з яких троє померли.
Застосування таких засобів у війні заборонено Конвенцією про заборону хімічної зброї, але Росія цього не дотримується.
Так, саме генерал-лейтенант Ігор Кирилов відповідальний за воєнні злочини РОВ, скоєні з використанням боєприпасів, що містять хімічні речовини. Однак згадувати війська РХБЗ тільки в контексті застосування хімічних речовин, газів та іншої отруйної консистенції не зовсім коректно, оскільки це не лише хімія у звичному для нас розумінні.
Термобаричні боєприпаси
До складу російських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту входять важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Солнцепек", що використовують термобаричні боєприпаси.
Ці системи входять до складу щонайменше:
- 1-ї мобільної бригади РХБЗ, військова частина 71432;
- 16-ї окремої бригади РХБЗ, в/ч 07059;
- 35-го полку РХБЗ, в/ч 59792;
- 40-го полку РХБЗ, в/ч 16383;
- 70-го окремого вогнеметного батальйону, в/ч 41474.
Починаючи з 2022 року російські окупанти регулярно застосовують ТОС-1А "Солнцепек" та його модифікації, що мають на озброєнні термобаричні снаряди типу MO.1.01.04M.
Термобаричні боєприпаси заборонені до застосування Женевською конвенцією, оскільки суперечать не лише основним принципам ведення збройних конфліктів, а й міжнародному законодавству.
Зокрема, згідно з Гаазькими конвенціями 1899 та 1907 років, застосування таких боєприпасів у населених пунктах засуджується як воєнний злочин. Відповідно до Протоколу I Женевських конвенцій 1949 року, термобаричні боєприпаси відносяться до зброї невибіркової дії, застосування якої має бути обмежене.
Тому генерал-лейтенант Ігор Кирилов був воєнним злочинцем за всіма категоріями, адже його структура цілком і повністю порушувала всі наявні на сьогодні міжнародні акти, а злочини скоювалися не лише щодо українських військових, а й цивільного населення.
Висновки
Останнім часом у Росії дивним чином, але досить системно прощаються із життям різноманітні персонажі, які так чи інакше були пов'язані з убивствами, геноцидом українців під час повномасштабної війни. Йдеться вже не стільки про зрадників і колабораціоністів на кшталт Іллі Киви, з якого свого часу процес нейтралізації злочинців і почався, а й про людей, які шкодили Україні не тільки своєю балакучою головою.
На сьогодні у Росії жоден воєнний злочинець, чи то відомий у медіапросторі пропагандист, чи якийсь безіменний інженер-кібернетик, чи адмін проросійського каналу, який видає себе за український майданчик, чи генерал, який віддає накази на вбивства українців, – ніхто не може спати спокійно.
Багато хто зараз порівнює дії українських силових структур із діями Моссаду. Так, в історичному контексті таке порівняння допустимо. Але ось просто питання: скільки генералів ядерної держави Моссад наважився усунути без пафосу та показового розстрілу, а тихо та спокійно ліквідовуючи їх морозним, сніговим ранком біля під'їзду?