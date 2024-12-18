''Обнуление'' российских генералов: чем прославился генерал-лейтенант РФ Игорь Кириллов

В ночь на 17 декабря в Москве был ликвидирован начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Именно он ответственен за военные преступления, связанные с использованием против украинцев химического оружия, но не только его.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Более двух тысяч отравлений

Прежде всего стоит обратить внимание, что накануне Служба безопасности заочно объявила военному преступнику Игорю Кириллову подозрение в связи с применением химического оружия против ВСУ.

И это правда, ведь именно войска РХБЗ отвечают за применение отравляющих средств в зоне боевых действий. А российские оккупационные войска начиная с 2022 года регулярно использовали такие средства поражения, как К-51 (аэрозольная граната со слезоточивым газом), РГ-Во (862-3-23), содержащие боевое вещество раздражающего действия, а именно хлорацетофенон (CN), и прочие.

Первый факт применения таких средств был зафиксирован в 2022 году в Мариуполе при штурмовых действиях российских оккупационных войск в районе "Азовстали".

Всего же с начала полномасштабного вторжения оккупанты применили против Сил обороны Украины до десятка тысяч единиц поражающих средств с химическим содержанием. Отравления при этом получили более двух тысяч украинских военнослужащих, из которых трое скончались.

Применение таких средств в войне запрещено Конвенцией о запрете химического оружия, но Россия ее не соблюдает.

Таким образом, именно генерал-лейтенант Игорь Кириллов ответственен за военные преступления РОВ, совершенные с использованием боеприпасов, содержащих химические вещества. Однако упоминать войска РХБЗ только в контексте применения химических веществ, газов и прочей отравляющей консистенции не совсем корректно, поскольку это не только химия в привычном для нас понимании.

Термобарические боеприпасы

В состав российских войск радиационной, химической и биологической защиты входят тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", использующие термобарические боеприпасы.

Эти системы входят в состав как минимум:

- 1-й мобильной бригады РХБЗ, войсковая часть 71432;

- 16-й отдельной бригады РХБЗ, в/ч 07059;

- 35-го полка РХБЗ, в/ч 59792;

- 40-го полка РХБЗ, в/ч 16383;

- 70-го отдельного огнеметного батальона, в/ч 41474.

Начиная с 2022 года российские оккупанты регулярно применяют ТОС-1А "Солнцепек" и его модификации, имеющие на вооружении термобарические снаряды типа MO.1.01.04M.

Термобарические боеприпасы запрещены к применению Женевской конвенцией, поскольку противоречат не только основным принципам ведения вооруженных конфликтов, но и международному законодательству.

В частности, согласно Гаагским конвенциям 1899 и 1907 годов применение таких боеприпасов в населенных пунктах осуждается как военное преступление. Согласно же Протоколу I Женевских конвенций 1949 года, термобарические боеприпасы относятся к оружию неизбирательного действия, применение которого должно быть ограничено.

Поэтому генерал-лейтенант Игорь Кириллов был военным преступником по всем категориям, ведь его структура целиком и полностью нарушала все имеющиеся на сегодняшний день международные акты, а преступления совершались в отношении не только украинских военных, но и гражданского населения.

Выводы

В последнее время в России странным образом, но довольно системно расстаются с жизнью разного рода персонажи, которые так или иначе были связаны с убийствами, геноцидом украинцев во время полномасштабной войны. Речь идет уже не только о предателях и коллаборационистах типа Ильи Кивы, с которого в свое время процесс нейтрализации преступников и начался, но и о людях, вредивших Украине не только своей говорящей головой.

На сегодняшний день в России ни один военный преступник, будь то известный в медиапространстве пропагандист, или некий безымянный инженер-кибернетик, или админ пророссийского канала, выдающего себя за украинскую площадку, или же генерал, отдающий приказы на убийства украинцев, – никто не может спать спокойно.

Многие сейчас сравнивают действия украинских силовых структур с действиями Моссада. Да, в историческом контексте такое сравнение допустимо. Но вот просто вопрос навскидку: сколько генералов ядерной державы Моссад осмелился устранить без пафоса и показательного расстрела, а тихо и спокойно ликвидируя морозным, снежным утром у подъезда?