Оновлення даних через Резерв+: кому все одно треба йти до ТЦК

Чому після оновлення даних в Резерв+ все одно треба йти до ТЦК

З 18 травня 2024 року в Україні набув чинності закон про мобілізацію, який зобов'язує всіх чоловіків віком від 18 до 60 років оновити свої облікові дані у військкоматах. Зробити це необхідно до 16 липня 2024 року.

Ігнорування цього обов'язку може призвести до штрафів та навіть кримінальної відповідальності. Про це повідомляють на сайті ТСН.

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Ось де, як і до коли можна оновити дані:

1. У військкоматі (ТЦК та СП)

Необхідні документи:

Паспорт громадянина України

Ідентифікаційний код

Військовий квиток або тимчасове посвідчення

Медичні документи

Довідка про освіту

Водійське посвідчення (лише для тих, хто служив водієм)

Документи, що підтверджують право на відстрочку від мобілізації (якщо є)

Військово-лікарська комісія має доступ до системи Helsi, тому їм вже відома інформація про ваш стан здоров'я. Проте, якщо у вас є документи, які не занесені до бази, візьміть їх з собою.

Через черги до військкоматів Міноборони запустило новий сервіс - електронну чергу. Записатися можна на сайті Міноборони або через застосунок "Дія".

2. У ЦНАПі

Алгоритм дій схожий, як і у військкоматі.

Необхідні документи:

Телефон

Паспорт

ІПН

Всі необхідні документи, як і при оновленні даних через ТЦК

Після оновлення даних ви отримаєте виписку, засвідчену підписом та печаткою ЦНАПу.

3. Через мобільний застосунок "Резерв+"

Цей спосіб оновлення даних не звільняє від обов'язку особисто з'явитися до військкомату у разі отримання повістки.

Для реєстрації в "Резерв+" вам знадобиться:

Авторизуватися за допомогою BankID

Підтвердити або оновити дані

Завантажити QR-код, який стане електронним замінником військового квитка

Застосунок "Резерв+" доступний для завантаження в App Store та Google Play.

Важливо!

Оновити дані можна як онлайн, так і офлайн.

Оновлення даних через "Резерв+" не є обов'язковим, але це зручний спосіб зробити це онлайн.

Повістки, як і раніше, вручаються особисто і під підпис.

Розсилання повісток почнеться з 18 липня 2024 року.

За ігнорування повісток передбачені штрафи та кримінальна відповідальність.

Пропонуємо дізнатися, хто втратив право на відстрочку від мобілізації через новий закон.

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