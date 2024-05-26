Обновление данных через Резерв+: кому все равно нужно идти в ТЦК

С 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу закон о мобилизации, обязывающий всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои учетные данные в военкоматах. Сделать это нужно до 16 июля 2024 года.

Игнорирование этой обязанности может привести к штрафам и даже к уголовной ответственности. Об этом сообщают на сайте ТСН.

Читайте также: Новый закон о мобилизации: кто из студентов пойдет воевать

Вот где, как и когда можно обновить данные:

1. В военкомате (ТЦК и СП)

Необходимые документы:

Паспорт гражданина Украины

Идентификационный код

Военный билет или временное удостоверение

Медицинские документы

Справка об образовании

Водительское удостоверение (только для тех, кто служил водителем)

Документы, подтверждающие право на отсрочку от мобилизации (если есть)

Военно-врачебная комиссия имеет доступ к системе Helsi, поэтому им уже известна информация о вашем состоянии здоровья. Однако если у вас есть документы, которые не занесены в базу, возьмите их с собой.

Из-за очередей в военкоматы Минобороны запустило новый сервис - электронную очередь. Записаться можно на сайте Минобороны или через приложение "Действие".

2. В ЦНАПе

Алгоритм действий похож, как и в военкомате.

Необходимые документы:

Телефон

Паспорт

ИНН

Все необходимые документы, как и при обновлении данных через ТЦК

После обновления данных вы получите выписку, заверенную подписью и печатью ЦНАПа.

3. Через мобильное приложение "Резерв+"

Этот способ обновления данных не освобождает от обязанности лично явиться в военкомат в случае получения повестки.

Для регистрации в "Резерве+" вам понадобится:

Авторизироваться с помощью BankID

Подтвердить или обновить данные

Скачать QR-код, который станет электронным заменителем военного билета

Приложение "Резерв+" доступно для загрузки в App Store и Google Play.

Важно!

Обновить данные можно как онлайн, так и офлайн.

Обновление данных через "Резерв+" не обязательно, но это удобный способ сделать это онлайн.

Повестки по-прежнему вручаются лично и под подпись.

Рассылка повесток начнется с 18 июля 2024 года.

За игнорирование повесток предусмотрены штрафы и уголовная ответственность.

Предлагаем узнать, кто потерял право на отсрочку от мобилизации из-за нового закона.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!