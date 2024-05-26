Обновление данных через Резерв+: кому все равно нужно идти в ТЦК
С 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу закон о мобилизации, обязывающий всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои учетные данные в военкоматах. Сделать это нужно до 16 июля 2024 года.
Игнорирование этой обязанности может привести к штрафам и даже к уголовной ответственности. Об этом сообщают на сайте ТСН.
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Вот где, как и когда можно обновить данные:
1. В военкомате (ТЦК и СП)
Необходимые документы:
- Паспорт гражданина Украины
- Идентификационный код
- Военный билет или временное удостоверение
- Медицинские документы
- Справка об образовании
- Водительское удостоверение (только для тех, кто служил водителем)
- Документы, подтверждающие право на отсрочку от мобилизации (если есть)
Военно-врачебная комиссия имеет доступ к системе Helsi, поэтому им уже известна информация о вашем состоянии здоровья. Однако если у вас есть документы, которые не занесены в базу, возьмите их с собой.
Из-за очередей в военкоматы Минобороны запустило новый сервис - электронную очередь. Записаться можно на сайте Минобороны или через приложение "Действие".
2. В ЦНАПе
Алгоритм действий похож, как и в военкомате.
Необходимые документы:
- Телефон
- Паспорт
- ИНН
- Все необходимые документы, как и при обновлении данных через ТЦК
После обновления данных вы получите выписку, заверенную подписью и печатью ЦНАПа.
3. Через мобильное приложение "Резерв+"
Этот способ обновления данных не освобождает от обязанности лично явиться в военкомат в случае получения повестки.
Для регистрации в "Резерве+" вам понадобится:
- Авторизироваться с помощью BankID
- Подтвердить или обновить данные
- Скачать QR-код, который станет электронным заменителем военного билета
Приложение "Резерв+" доступно для загрузки в App Store и Google Play.
Важно!
- Обновить данные можно как онлайн, так и офлайн.
- Обновление данных через "Резерв+" не обязательно, но это удобный способ сделать это онлайн.
- Повестки по-прежнему вручаются лично и под подпись.
- Рассылка повесток начнется с 18 июля 2024 года.
- За игнорирование повесток предусмотрены штрафы и уголовная ответственность.
Предлагаем узнать, кто потерял право на отсрочку от мобилизации из-за нового закона.
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