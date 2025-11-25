На минулому тижні мережею розносились радісні повідомлення про російську нафту марки Urals по 36 доларів при вартості Brent більше 60, та при плановій "податковій" ціні в бюджеті рф 59 доларів.

На жаль, ціна на російську нафту в 36 доларів була лише на екстремумі панічних настроїв, але згодом ціна стабілізувалась, хоча дисконти Urals до Brent сильно зросли.

Станом на зараз Urals торгується на рівні 52,8, а brent 63,12. Дисконт у 10 доларів слабкий, але більший ніж було цим літом. Це перша гарна новина.

Друга гарна новина – те, що ціна на Urals на 10-11% нижча за планову бюджетну ціну, що як раз і відображає причини зростання бюджетного дефіциту в рф в геометричній прогресії вже у 2025 році.

І нарешті, третя гарна новина: основні покупці підсанкційної нафти з рф нарешті заворушились. 18 листопада Bloomberg з посиланням на аналітиків Rystad Energy повідомив, що КНР майже відмовилась від купівлі російської марки нафти ESPO. Для рф це дуже погана новина, оскільки ціна цієї марки нафти завжди були значно вищою за Urals. Більше того, з 2025 року в рф включили ESPO в розрахунок "податкової" ціни. Проте якщо продажі ESPO падають, а алгоритм розрахунку "податкової" ціни ніхто не змінить (бо дефіцит і так улітає в космос), то всі російські нафтові компанії автоматично опиняться під підвищеним фіскальним тиском.

Ще раніше за КНР заворушились індійці, які за 2 тижня листопада скоротили закупку російської нафти на 66%. Росіяни ж почали розводити паніку, що не зможуть замістити весь індійський обсяг у 2 млн барелів на добу новими покупцями.

Втім, пізніше той же Bloomberg розповсюдив інформацію, що Індія повертається до купівлі російської нафти. Правда, матеріал містив дивні дані, що Індії запропонували знижку аж у 7 доларів по відношенню до ціни на brent. Інформація і справді дивна, оскільки ми вже зараз бачимо 10+ доларів різниці.

Втім, Кремль точно занепокоєний поведінкою індійців. Кривавий диктор сам збирається відвідати Індію у грудні, і на днях зустрічався з головою МЗС Індії, що трохи не за протоколом, але показує увагу рф до Індії як до торговельного партнера. Проте схоже, що Індія більше піддається тиску США ніж умовам рф. Країна не так давно заявила про свою готовність закупати в США зброю, що є першим кроком для ослаблення залежності від рф.

Китайські церемонії з ESPO та індійські реверанси в бік США точно призведуть до дуже важкого грудня для рф. Мало того, що ціна на нафту тривалий час залишається низькою, так ще й відбулось зростання дисконтів на фоні скорочення обсягів. Замінити Індію та КНР на ринку нафти росіянам немає ким фізично. Якщо ці країни переполовинять купівлю російської нафти (навіть не буде повної відмови), то російська економіка за 3 місяці повернеться в дев’яності.