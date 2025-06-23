Нові літаки Qatar 777-9 матимуть уніфіковану систему кабіни

На 55-му Міжнародному авіасалоні в Парижі Qatar Airways оголосила, що її майбутні літаки Boeing 777-9 будуть оснащені новою цифровою системою керування кабіною. Ця система, розроблена у партнерстві з Panasonic Avionics на основі платформи Converix, призначена для об’єднання розважальних функцій, керування сидінням і освітленням в одному централізованому інтерфейсі. Авіакомпанія заявила, що нова система буде доступна через єдиний екран, установлений на кожному пасажирському сидінні.

Оновлена конфігурація має замінити кілька окремих блоків керування, які зараз використовуються на далекомагістральних літаках. Пасажири зможуть виконувати основні завдання на борту, такі як регулювання освітлення, яскравості екрана чи положення сидіння, за допомогою однієї інтегрованої панелі. Дизайн спрямований на зменшення складності обладнання та спрощення взаємодії користувача шляхом концентрації всіх основних налаштувань кабіни в одному послідовному дисплеї.

Qatar Airways також підтвердила, що в усій флотилії 777-9 буде впроваджено модульну архітектуру системи. Цей підхід має забезпечити однакову продуктивність системи та дизайн інтерфейсу незалежно від конкретного літака, що експлуатується. Основні функції кабіни, включно з пресетами освітлення та схемами розташування, матимуть однакову структуру на всіх рейсах, що сприятиме більш стандартизованому досвіду пасажирів у всій мережі.

За словами авіакомпанії, інтерфейс розробляється так, щоб пасажири могли отримувати доступ до ключових функцій кабіни без потреби звертатися по допомогу до екіпажу. Система дозволяє пасажирам самостійно налаштовувати освітлення чи розваги безпосередньо з екрана, що особливо зручно під час нічних рейсів або тривалих подорожей, коли більшість людей хочуть тихо відпочивати без зайвих турбот.

Qatar Airways представляє 777-9 із централізованою системою. Джерело: unsplash Qatar Airways представляє 777-9 із централізованою системою. Джерело: unsplash

Впровадження цієї системи відображає зміни в інтеграції технологій кабіни на літаках нового покоління. Налаштування, які раніше вимагали кількох точок дотику чи ручного керування, тепер об’єднуються в єдиний цифровий формат. Хоча система була публічно представлена, Qatar Airways поки не надала конкретних термінів її впровадження в активну експлуатацію.