Новые самолеты Qatar 777-9 будут иметь унифицированную систему кабины.

На 55-м Международном авиасалоне в Париже Qatar Airways объявила, что будущие самолеты Boeing 777-9 будут оснащены новой цифровой системой управления кабиной. Система, разработанная в партнерстве с Panasonic Avionics на основе платформы Converix, предназначена для объединения развлекательных функций, управления сидением и освещением в одном централизованном интерфейсе. Авиакомпания заявила, что новая система будет доступна через один экран, установленный на каждом пассажирском сиденье.

Обновленная конфигурация должна заменить несколько отдельных блоков управления, которые используются на дальнемагистральных самолетах. Пассажиры смогут выполнять основные задачи на борту, такие как регулировка освещения, яркости экрана или положения сиденья с помощью одной интегрированной панели. Дизайн направлен на уменьшение сложности оборудования и упрощение взаимодействия пользователя путем концентрации всех основных настроек кабины в одном последовательном дисплее.

Qatar Airways также подтвердила, что во всей флотилии 777-9 будет внедрена модульная архитектура системы. Этот подход должен обеспечить одинаковую производительность системы и дизайн интерфейса независимо от конкретного эксплуатируемого самолета. Основные функции кабины, включая пресеты освещения и схемы расположения, будут иметь одинаковую структуру на всех рейсах, что будет способствовать более стандартизированному опыту пассажиров по всей сети.

По словам авиакомпании, интерфейс разрабатывается так, чтобы пассажиры могли получать доступ к ключевым функциям кабины без необходимости обращаться за помощью к экипажу. Система позволяет пассажирам самостоятельно настраивать освещение или развлечения непосредственно с экрана, что особенно удобно во время ночных рейсов или длительных путешествий, когда большинство людей хотят тихо отдыхать без лишних хлопот.

Qatar Airways представляет 777-9 с централизованной системой. Источник: unsplash

Внедрение этой системы отражает изменения в интеграции технологий кабины на самолетах нового поколения. Настройки, ранее требующие нескольких точек касания или ручного управления, теперь объединяются в единый цифровой формат. Хотя система была публично представлена, Qatar Airways пока не предоставила конкретные сроки ее внедрения в активную эксплуатацию.