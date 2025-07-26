Нові рейси Wizz Air відкривають Південну Європу для мандрівників із Гданська

Починаючи з 28 жовтня 2025 року, Wizz Air запустить прямі рейси з Гданська до двох міст Південної Європи: Мадрида та Катанії. Обидва маршрути будуть виконуватися тричі на тиждень, з вильотами щовівторка, щочетверга та щосуботи. Ці рейси стануть частиною оновленого зимового розкладу авіакомпанії та розширять кількість напрямків, доступних безпосередньо з північної Польщі в низький сезон і надалі.

Згідно з опублікованим розкладом, обидва маршрути вже додані до систем бронювання авіакомпанії. Квитки доступні через офіційний вебсайт та мобільний додаток. Завдяки цим новим рейсам аеропорт Гданська зміцнює свою роль як регіональний хаб для міжнародних подорожей. Тепер із північної Польщі можна дістатися до Мадрида чи Катанії без пересадок чи додаткових зупинок.

Ціни на рейси до Мадрида вищі, ніж до Катанії. Джерело: Wizz Air Ціни на рейси до Мадрида вищі, ніж до Катанії. Джерело: Wizz Air

Мадрид

поєднує тихі парки, величні музеї та старі вулички, де повсякденне життя все ще тече у своєму власному ритмі. Недалеко від центру міста розташований парк Ель-Ретіро, де можна покататися на човні, відвідати мистецьку виставку просто неба або сховатися від сонця під деревами. Ще одна відома місцевість — Ла-Латіна, славна своїми барами з тапас, вузькими вуличками та недільним блошиним ринком Ель-Растро. І місцеві, і туристи легко гуляють цими вулицями, і ви можете комфортно оглянути все за один післяобідній час, не потребуючи нічого, крім ніг або проїзного на метро.

Катанія

розташована на східному узбережжі Сицилії та відчувається як окремий світ із власним ритмом і пейзажами, що відрізняють її від міст континентальної частини. Поруч із фонтаном Аменано ринок Ла-Пескерія щоранку гудить голосами та свіжим уловом, даючи справжній смак того, як місто прокидається та починає свій день. Неподалік замок Урсіно XIII століття містить виставки, присвячені археології та регіональній історії. Ви можете дійти до обох місць прямо з серця старої Катанії, що робить огляд зручним, незалежно від того, чи ви там на кілька годин, чи залишаєтеся довше.

Фонтан біля ринку старого міста Катанії. Джерело: unsplash Фонтан біля ринку старого міста Катанії. Джерело: unsplash

Запровадження цих маршрутів означає, що мандрівники з Гданська тепер можуть дістатися до Іспанії та Сицилії без пересадок чи стикувальних рейсів. Планування подорожі стає трохи простішим, коли можна уникнути пересадок, особливо якщо ви плануєте коротку міську відпустку або хочете подорожувати в менш завантажені періоди. Оскільки рейси виконуються в будні та у вихідні, легше вибрати дати, які відповідають вашим планам, особливо якщо ви намагаєтеся уникнути найжвавіших періодів подорожей.