Нова зброя Трампа та переговори в Абу-Дабі

За рік "Слуги народу" та "Єдинороси" усвідомили – Трампа та республіканців краще не злити, якщо не плануєте великий конфлікт. Усвідомлення цього до перших прийшло після вигнання з Білого дому "найкращого у світі торговця". До других після зустрічі на Алясці, звідки вони поїхали без обіду. Трамп не жартував, коли говорив під час виборів, що тиснутиме на обидві сторони.

Тому резонне питання: як довго вони зможуть продавати Трампу дежавю 2025 р. із порційних обмінів полоненими та неформального енергетичного перемир'я замість повного припинення вогню по всій лінії фронту. Це його вже явно не влаштує.

Тому він написав 29 січня у "Соціальній правді", напередодні другого раунду в Абу-Дабі, що "путін" обіцяв йому по телефону тиждень не бомбардувати теплоенергетику України. Трамп зробив оригінальний хід - поставив кремлівців у ситуацію, коли всі сприйняли б бомбардування як спробу свідомо зірвати зустріч в Абу-Дабі, і Дмитрієва було терміново послано у Флориду до Віткоффа для прояснень.

У цей час на Банковій зробили свій хід – у суботу 31 січня Шмигаль заявив, що у Києві стався масштабний збій в енергосистемі, тому зупинено метро, подачу води та тепла. Він визнав не довіряти інформації у соцмережах, що причиною збою стала кібератака. Шмигаль вигороджував Федорова як екс-міністра цифровізації, який мав забезпечувати кіберзахист. У версію Шмигаля ніхто, тим більше у Європі та США, не повірив. Там є свій досвід видавати кібератаки за технічні збої.

В результаті завірусилася комбінована версія зі збою та кібератаки. Цього факту виявилося достатньо, щоб зустріч в Абу-Дабі змістилася з першого на 4-5 лютого. Чому рашисти весь січень влаштовували в Ківі саме на вихідні масштабні відключення та блекаути і щоразу точно вражали цілі, і залишається без пояснень.

У Білому домі запідозрили: обидві сторони намагаються зірвати другий раунд в Абу-Дабі та Віктоффу з Кушнером довелося туди летіти, всупереч анонсу, що їх там не буде. По лінії НАТО з інспекцією у Києві терміново 2 лютого приїжджав Рютте, і його зводили до ТЕЦ-4, пошкодженої на два тижні раніше. У кремлі та на Банковій зрозуміли, що від зустрічі ухилитися не вдасться і тому заздалегідь погодили обмін полоненими 157 на 157, який став першим за півроку. Провели його 5 лютого в останній день переговорів, щоб Трамп побачив – зрушення є. Віткофф цього ж дня переможно оголосив, що в Абу-Дабі досягнуто згоди про ще один обмін полоненими найближчим часом.

Але після цього 6 лютого у п'ятницю Генштаб вперше офіційно повідомив, що ракета "Фламінго" існує і навіть вразила якийсь ангар чи сарай на базі у Капустиному яру. Осинтери підтвердили – дірка в ангарі є, але важко сказати, коли вона з'явилася і чим її зробили – ракетою чи дроном. У контексті переговорів це виглядало як дражнення гусей у кремлі. Для симетрії в ніч на суботу 7 лютого у Києві як за розкладом двічі була повітряна тривога: опівночі та після 4 ранку, після чого настав блекаут, традиційний для вихідних. В результаті Банкова та кремль могли скаржитися Трампу на обстріли та неможливість вести переговори в такій обстановці.

Кремлівцям сподобалася ідея з блекаутами, і вони також оголосили 10 лютого про повне відключення світла у Білгороді. За всієї неоднозначності таких ходів вони дають Трампу підставу жорстко вимагати мінімум "ракетної тиші" для переговорів. Максимум – перемир'я на місяць, чого він разом із європейцями вимагав від Москви навесні 2025 р. і від чого кремлівці категорично відмовлялися.

На даний момент у Трампа з'являється ще й нова зброя, якої не було навесні 2025 - файли Епштейна. Розкручувати їх проти Трампа почали Демпартія та деякі іноземні структури, але республіканці зробили хід у стилі використання енергії ворога проти нього самого. Тому відкрили доступ до 3,5 млн сторінок з папки Епштейна і звідти поповз "російський слід" і жирніший, ніж на етикетках "Ковбаса зі слідами м'яса".

Кремлівці запідозрили, що американці притримують "російські спеції" з файлів для якогось урочистого моменту і в результаті професор Соловей почав на ходу перекваліфікуватися з експерта з холодильників і "чорних месів" в інструктора з сексу та гіда на острові Епштейна. У кремлі здогадуються, що буде "приліт" із цього боку, але не знають який і куди.

У контексті цієї нової зброї Трампа знаходиться і поява в Абу-Дабі адмірала Костюкова з патрушевського гнізда. Делегація від України в Абу-Дабі була вдвічі більшою, ніж делегація від РФ. Але від присутності Костюкова дехто в ній відчував себе дуже незатишно, оскільки переговори частково виглядали як зустріч куратора із ФСБ зі своїми агентами. Схоже, спецслужби РФ сигналізують американцям, якщо перейдете якісь "червоні лінії" з Епштейном і взагалі з компроматом, то ми засвітимо агентуру у вищому керівництві України та перетворимо її із символів опору на попіл, як це було з Надій Савченко.

У цей контекст укладається і новий "шпигунський скандал" у США, піднятий через "Гардіан". Його сюжет – директор нацрозвідки Тулсі Габбард засекретила підозрілу телефонну розмову когось із адміністрації Трампа з якоюсь іноземною розвідкою у 2025 р. Хто, про що і з ким говорив – невідомо, але пофантазувати можна.

Схоже, в кремлі всерйоз побоюються не так розкриття "валдайського холодильника", як "російських спецій" з папки Епштейна. У 2013 р. набрав чинності гучний "Закон Діми Яковлєва", який забороняє громадянам США усиновлювати/удочеряти дітей-сиріт із РФ. Якщо з'ясується, їхній потік йшов на острів Епштейна за сприяння ФСБ і дівчинка, яка робила мінет Трампу, була з РФ, то це стане ядерним ударом по всіх зберігачах "традиційних цінностей" у кремлі та Держдумі, включаючи голограму з Жириновським. Після такого навіть Кім Чен Ыну незручно запрошуватиме росіян до КНДР і тиснутиме їм руки.

Поки що цей файл має позначку "Неперевірена інформація" і епізод не можна підвести під статтю про згвалтування. Тільки про розбещення, але з величезною натяжкою, тому що Трамп точно був у неї не першим, і навряд чи останнім. Ймовірно, рашистам таки доведеться піти із Запорізької АЕС, щоб на файлі залишилася позначка "Неперевірена інформація".