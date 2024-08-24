Нова ядерна доктрина США: на що наважиться Байден перед уходом?

Пішли журналістські чутки, що Дж. Байден, якому вже нема чого втрачати, має намір поміняти ядерну стратегію Штатів. І що ця нова доктрина є майже революційною і тому дуже-дуже таємною.

Насправді, при всій таємності основні тези або вже озвучені чиновниками Білого Дому, або є очевидними.

Головна новація полягає у тому, що раніше США розглядали ядерне протистоянні з певними країнами як окремі кризи — з Радянським Союзом (потім з росією), з Китаєм, з Північною Кореєю, з Іраном (у перспективі). А зараз мова про те, ядерний потенціал рф, Китаю і КНДР може бути задіяний скоординовано, як єдиний комплекс.

Причому, у цій трійці Китай вважається головним, тобто центром прийняття рішення. А росія і Північна Корея як міжнародні відморозки вважаються тими, хто може практично ініціювати ядерний конфлікт.

Окрім цього, занепокоєння США викликає те, що Китай планує до 2035 року збільшити свій ядерний потенціал до 1500 боєголовок. Зараз США у розгорнутому (тобто, майже готовому до використання) статусі мають приблизно стільки ж. А якщо додати російські та північнокорейські арсенали, то і поступається більше, ніж вдвічі (хоча чисто арифметичні порівняння тут не зовсім коректні).

Відповідно, США планують провести серйозну ревізію власної ядерної зброї та засобів її доставлення. І може бути рішення про збільшення кількості розгорнутих боєголовок. Окрім цього, США будуть разом з союзниками відновлювати старі і створювати нові бази з розміщенням ЯЗ, щоб зменшити підлітний час, тобто, можливість для реагування противника. Такі бази, швидше за все, з’являться у Німеччині і Румунії. Цілком вірогідна їх поява на територіях нових членів НАТО — Швеції і Фінляндії. Але поблизу Китаю теж імовірна подібна активність Штатів.

Таким чином, та інфа стосовно нової ядерної доктрини США, що стала доступною, є цілком прагматичною і якоїсь революційності не містить. Навряд чи вона є у таємній частини доктрини. Тому що президент Байден надто не схожий на людину, яка, сходячи з політичного Олімпу, має намір грюкнути дверима з ядерним відлунням.