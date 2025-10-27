Друзі, ваші прохання та молитви були почуті. Вночі українські дрони завітали до Москви. Зрозуміло, що завдати раптового удару по такій цілі неможливо - днями я публікував карту з шаленою кількістю систем ППО саме навколо Москви. Туди реально стягують усе, що можна. Ну, було задимлення з якоїсь Комунарки (хто знає Москву, може в коментах просвітити, бо я взагалі не в темі). Аеропорт Раменське горів, що приємно

Будемо реалістами, загалом і в цілому швидше психологічний і моральний ефект. Що, я вважаю, теж потрібне. Якщо від цих новин засміявся хоч один киянин, харків'янин, одесит чи дівчинка із Запоріжжя – хай буде. Зрозуміло, що спалювати серйозні ресурси ці іграшки ми можемо. А й не треба. Ракети та серйозні дрони нехай летять по важливих цілях. НПЗ, підприємства ВПК, енергетика. Так, енергетику пропоную їм виносити також, як вони нам. Тут почуття мають бути взаємними. А на Москву можна відправляти щось легеня, без великої бойової частини, просто із запальничкою. Нехай летить собі, нехай збивають у різних місцях, нехай падає та горить

Враховуючи традиційну російську спритність і щасливість – десь падати і горіти буде дуже вдало. А десь їхня власна ППО справ наробить чимало. Головне, що дешеві БПЛА з запальничками можна робити легко і будь-де з невеликими витратами. Якщо задоволення щоночі тримати москвичів у тонусі того варте – можна робити. Нехай звикають бодай до такої війни. Ну і горіти буде щось у справі…